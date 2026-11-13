Martín Fierro de Cable 2026: Eduardo Feinmann se quedó con el Oro y estos fueron todos los ganadores

La televisión paga tuvo su gran noche en el Goldencenter. Eduardo Feinmann fue el gran ganador: además de recibir la máxima estatuilla, fue reconocido como mejor conductor masculino.

Feinmann recibió dos estatuillas durante la gala: ganó como conductor masculino y, sobre el cierre, se quedó con el Martín Fierro de Oro.

Los Martín Fierro de Cable 2026 reunieron este jueves por la noche a las principales figuras, periodistas y producciones de la televisión paga argentina. La ceremonia organizada por APTRA se realizó en el Goldencenter de Parque Norte, con Marina Calabró y Sergio Lapegüe como conductores y una extensa entrega que reconoció lo mejor de la pantalla durante 2025.

El nombre que terminó quedándose con todas las miradas fue Eduardo Feinmann. El periodista recibió primero el premio a mejor labor de conducción masculina por su trabajo en Noticiero A24 y, sobre el cierre de la gala, volvió a subir al escenario para recibir el Martín Fierro de Oro, la máxima distinción de la noche.

“Es un honor y una gran responsabilidad recibir este premio. Hacer periodismo es incomodar a quien sea sin importar a quién se incomoda”, expresó Feinmann al recibir el Oro. A24 también tuvo una noche destacada y terminó como la señal con mayor cantidad de premios de la ceremonia.

Uno por uno, todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2026 Martín Fierro de Oro: Eduardo Feinmann.

Labor humorística: Ariel Tarico, por Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN).

Cultural / educativo: Mi país, con Victoria Vanella (Argentina 12).

Deportivo: Paso a paso, con Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports).

Arte, moda y tendencia: Mandinga Tattoo, con Diego Staropoli (Canal de la Ciudad).

Panelista: Rodolfo Cingolani, por Dale al medio y Presión alta (TyC Sports).

Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva, por TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana (TN).

Juegos / entretenimientos / reality / humor: Tarico Fake News, con Ariel Tarico (TN).

Señal de noticias: A24.

Económico: Economía & Real Estate, con Daniel Zampone (Metro).

Programa rural: Tranquera abierta (Canal Rural).

Programa de entrevistas: Luis Novaresio entrevista, con Luis Novaresio (A24).

Musical: Cultura DJ, con Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad).

Noticiero diurno: Siempre noticias, con Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV).

Temas médicos: Doctor C, con Guillermo Capuya (C5N).

Programa periodístico: Wifi, con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24).

Infantil / juvenil: Selenkay – Segunda temporada (Disney Channel).

Columnista policial/judicial: Nicolás Pizzi (LN+).

Culinario: Maestros de la medialuna, con Juan Manuel Herrera (El Gourmet).

Labor de conducción masculina: Eduardo Feinmann, por Noticiero A24 (A24).

Turismo y tiempo libre: Turismo Argentina, con Diego D’Angelo.

Programa de servicios: El defensor, con Adrián Frascino (Crónica TV).

Documental: Octubre TV (Argentina 12).

Cronista / movilero: Alejandro Moreyra (C5N).

Columnista económico: Andrés Lerner, por Minuto Uno (C5N).

Aviso publicitario: Easy a todo, de Easy - Don by Havas.

Periodístico deportivo: TN Deportivo, con Marcelo Fiasche, Ricardo Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti (TN).

Producción integral: América 24 (A24).

Interés general: Duro de callar, con Tomás Méndez (Crónica TV).

Noticiero central: Diario de las 20, con Analía Argento (Argentina 12).

Columnista político: Daniel Bilotta, por Odisea Argentina (LN+).

Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi, por Argenzuela (C5N).

Labor periodística masculina: Pablo Rossi, por H17 (A24).

Magazine: Mañanas picantes, con Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12).

Labor de conducción femenina: Marina Calabró, por Arranca la tarde (A24).

Labor periodística deportiva: hubo empate entre Diego Latorre y Sebastián “Pollo” Vignolo, ambos por sus trabajos en ESPN. Feinmann, la figura de la noche El periodista tuvo una de las participaciones más destacadas de la ceremonia. Al recibir el premio como conductor masculino, se definió simplemente como “un periodista” y aseguró que continuará siendo “políticamente incorrecto”. Horas después llegó el reconocimiento mayor de APTRA.

La gala también dejó reconocimientos especiales. Uno de ellos fue para Eduardo Eurnekian, señalado durante la ceremonia como uno de los pioneros de la televisión por cable en Argentina. También hubo un segmento In memoriam dedicado a figuras de los medios y la cultura fallecidas durante el último año.