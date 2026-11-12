Expo Creativa: arte, música y cultura se fusionan en Rawson

El sábado 14 de noviembre, el complejo La Superiora recibirá una nueva edición de este encuentro, que incluye feria, turismo y torneo para gamers.

La Expo Creativa de Rawson contará, entre otros protagonistas, con la Asociación de Milongueros de San Juan.

El departamento de Rawson se prepara para vivir una jornada cargada de entretenimiento este sábado 14 de noviembre. Desde las 18 horas, el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora abrirá sus puertas para recibir la Expo Creativa, un evento de entrada libre y gratuita que reunirá desde arte hasta turismo.

En el Anfiteatro Astor Piazzolla, el público disfrutará de shows musicales a cargo de artistas invitados como la banda de rock-pop Versus, la Orquesta Escuela Sede Rotary Club Rawson (dirigida por la profesora Lucía Montenegro) y Postales Musicales de Nuestra Tierra bajo la tutela del profesor Mauricio Femenia. Asimismo, la Red de Cultura en Movimiento presentará el talleres de piano "Semillas de nuestra música", de ritmos urbanos, tango y las destrezas del Ballet Municipal.

Por su parte, el espacio de artes visuales contará con intervenciones de reconocidos pintores y muralistas como Mariela Corzo, Leandro (Flex), Ramiro Bustos, Adriana Núñez, Sol Consentino, entre otros.

Y la danza ofrecerá coreografías de K-Pop de Purple Fire, jazz contemporáneo, danza aérea del Instituto Aura, la Asociación Civil de Milongueros de San Juan, la Agrupación Latidos Cuyanos y el Instituto de Danza D.A.L.C.A.S.

Desde moda hasta un torneo para gamers Los amantes de la moda y las tendencias tendrán una cita de lujo con el desfile del diseñador José Fabricio López Giménez, quien presentará su colección 2026-2027 titulada "Florecer". Además, un numeroso grupo de expositores y emprendedores locales -incluyendo marcas de diseño, papelería artesanal, cosmética, cerámica y decoración como Chapanay, Aiko Shop y la Agrupación de Ceramistas- exhibirá sus producciones.