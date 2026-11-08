    • 8 de noviembre de 2026 - 12:46

    Sorprendió a un ladrón robando el estéreo de su auto en Rawson y lo atraparon a pocas cuadras

    El delincuente, de 35 años, fue descubierto cuando intentaba sacar el equipo de música con un destornillador. Escapó a pie, pero fue aprehendido minutos después.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un intento de robo en el interior de un vehículo terminó con un hombre de 35 años detenido en Rawson. El sospechoso fue sorprendido mientras intentaba sustraer el estéreo de un automóvil y, aunque escapó a pie tras ser descubierto, la Policía logró atraparlo a pocas cuadras.

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    El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Monseñor Orsali. Según la información policial, el propietario del vehículo, un joven de 23 años que acababa de regresar de trabajar como conductor de Uber, había dejado su automóvil en el patio de su casa.

    Sin embargo, poco después comenzaron a escuchar ruidos extraños. Ante esa situación, su pareja salió a revisar qué sucedía y se encontró con un hombre dentro del vehículo, que estaba intentando retirar el estéreo con un destornillador.

    Al verse descubierto, el sospechoso salió corriendo y escapó a pie. Pero su fuga duró poco: fue interceptado por efectivos policiales en la intersección de Vicente López y Güiraldes.

    El detenido fue identificado como González, de 35 años, domiciliado en el barrio Belgrano. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un estéreo marca Noblex, que habría intentado sustraer del automóvil.

    En el caso interviene la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes.

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