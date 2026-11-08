    • 8 de noviembre de 2026 - 11:11

    Fin de semana trágico en San Juan: murió otro motociclista tras agonizar 24 horas después de chocar contra un auto

    Un hombre de 44 años falleció este domingo después de impactar con su moto contra un automóvil en una esquina de Rawson el sábado al mediodía. La otra muerte fue en Valle Fértil.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan atravesó un fin de semana marcado por la tragedia en las rutas y calles de la provincia. Dos motociclistas perdieron la vida en distintos siniestros viales ocurridos durante el sábado 7 de noviembre, uno en el departamento Valle Fértil y otro en Rawson. Los episodios dejaron un saldo fatal y volvieron a poner en escena la preocupación por los accidentes de tránsito.

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    La motocicleta se desvió hacia la banquina este e impactó violentamente contra el guardarraíl. Como consecuencia de las lesiones sufridas, la mujer murió en el lugar. Tras las primeras pericias, personal de Criminalística no encontró indicios que permitieran presumir la participación de otro vehículo o de un tercero en el siniestro.

    La segunda víctima fue Cristian Matías Ríos, de 44 años, quien protagonizó un choque durante el mediodía en Rawson y falleció horas más tarde en el Hospital Rawson.

    El accidente ocurrió alrededor de las 13.30, en la intersección de avenida España y calle Castaño, en inmediaciones de Estados de Israel. Según la información policial, Ríos circulaba en una motocicleta Guerrero de 90 centímetros cúbicos cuando, por motivos que todavía se investigan, impactó contra la parte trasera de un Peugeot 408.

    El automóvil, conducido por Oscar Roberto Miranda, de 55 años, se encontraba detenido frente al semáforo a la espera de la luz verde. Tras el choque, el motociclista quedó inconsciente sobre la calzada y fue asistido por personal del servicio de emergencias 107, que lo trasladó de urgencia al centro de salud.

    Ríos ingresó con politraumatismos y diversas excoriaciones. Pese a la atención médica recibida, su estado se agravó y a las 21.15 se confirmó su fallecimiento.

    A partir de su muerte, la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que incorporó las actuaciones para determinar cómo se produjo el impacto y establecer las responsabilidades correspondientes.

    Dos accidentes en distintos puntos de San Juan, dos historias que terminaron de la peor manera y un mismo denominador: la muerte de motociclistas en las calles y rutas provinciales. Un sábado negro que dejó dolor y volvió a encender la alarma sobre la seguridad vial.

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