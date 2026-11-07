    • 7 de noviembre de 2026 - 14:26

    Ofrecía una PlayStation robada por redes sociales, acordó pagar $600.000 y recuperó la libertad

    La joven estaba imputada por encubrimiento agravado por ánimo de lucro y cumplía prisión domiciliaria desde agosto. La defensa logró una conciliación con el dueño de la consola, que permitió avanzar con la extinción de la acción penal.

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    Tribunales. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una joven madre, que estaba imputada por encubrimiento agravado por ánimo de lucro recuperó la libertad en San Juan después de alcanzar un acuerdo económico con el damnificado. La mujer había ofrecido una PlayStation robada a través de redes sociales y, para resolver el conflicto, acordó pagarle $600.000 al propietario de la consola.

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    La causa se inició en marzo de 2025, cuando la consola de videojuegos sustraída fue ofrecida a la venta por internet. El dispositivo pudo ser recuperado y restituido a su dueño durante ese mismo mes. Sin embargo, la investigación continuó contra la joven, quien quedó imputada por el delito previsto en el artículo 277 del Código Penal.

    La mujer, que tiene a su exclusivo cargo a un hijo de tres años, cumplía detención domiciliaria desde agosto de 2026, en el marco del legajo, tramitado ante la UFI Delitos contra la Propiedad.

    La conciliación que le permitió recuperar la libertad

    La defensa, a cargo del abogado Mario David Morán Gómez, propuso una conciliación con el damnificado, una salida alternativa contemplada en los artículos 40 y 41 del Código Procesal Penal de San Juan (Ley 1851-O).

    Como parte del planteo, el defensor invocó el principio de igualdad ante la ley y señaló que el Ministerio Público Fiscal había aceptado una solución similar en otro expediente por el mismo delito.

    El acuerdo no implicó que la joven reconociera responsabilidad penal. No obstante, una vez cumplidas las condiciones pactadas, permite extinguir la acción penal, de acuerdo con el artículo 59, inciso 6, del Código Penal.

    De esta manera, tras acordar el pago de $600.000 al propietario de la PlayStation, la joven logró recuperar su libertad.

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