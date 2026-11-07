Hallan en San Juan una camioneta robada en Mendoza: la estaban desarmando y ya le habían sacado el motor

Personal de la División GAM halló el vehículo sin motor en un domicilio de Av. Ignacio de la Roza. Tenía pedido de secuestro por hurto desde agosto.

Personal de la División GAM secuestró una camioneta RAM 1500 que tenía pedido de secuestro por hurto en Mendoza y que estaba siendo desarmada en un domicilio de Capital. El procedimiento se realizó sobre Av. Ignacio de la Roza, en el marco de actuaciones por Pedido de Secuestro.

Los efectivos realizaban una recorrida de prevención por esa avenida, antes de calle San Miguel, cuando vieron a un hombre salir de una vivienda con dos amortiguadores. Al notar la presencia policial, el sujeto arrojó los amortiguadores y huyó hacia el interior del domicilio. Se inició una persecución a pie, pero no lograron alcanzarlo.

Al regresar del fondo de la propiedad, los policías observaron, en el costado oeste del terreno, una camioneta negra sin dominio que estaban desarmando por partes. Consultado por el vehículo, un hombre que se encontraba en el lugar dijo que lo habría llevado su hermano hace unos 20 días y que el prófugo sería empleado de su hermano. Agregó que la camioneta ya no tenía el motor, ya que en las primeras horas del día su hermano, junto con otros sujetos que viajaban en una Toyota Hilux color champagne, se habría llevado la pieza sin que él supiera el destino.