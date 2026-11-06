San Juan se prepara para recibir al prestigioso Mejor Festival de Cine Aventura del Mundo: conocé cuándo será

El Banff Mountain Film Festival World Tour, reconocido mundialmente como el Mejor Festival de Cine Aventura del Mundo, regresa a la provincia de San Juan los días 12 y 13 de noviembre. Se desarrollará en las instalaciones del Cine Teatro Municipal, en Capital.
Con una trayectoria ininterrumpida en el país desde 2001, esta edición 2026 ofrece una cita imperdible para los amantes de los deportes extremos, la naturaleza y la cultura outdoor de la región cuyana.
Además de las proyecciones internacionales, el evento contará con la tradicional "noche argentina" a través del Festival Nacional de Cine de Aventura (FNCA), funcionando como una plataforma clave para los realizadores nacionales. Como parte de la experiencia comunitaria, los asistentes podrán disfrutar de cerveza sin cargo y participar de sorteos al cierre de cada función.
Venta de entradas para el Banff en San Juan
Las localidades anticipadas de este festival de cine internacional tienen un valor de $20.000 (entrada individual) y se pueden adquirir en los locales de Ansilta (Urquiza 107 Sur y Laprida 460 Oeste) y en el Club Andino Mercedario (Urquiza Sur 149, Capital, de 16 a 21, con descuento para socios al día). El evento es presentado por Jeep y auspiciado por destacadas marcas e instituciones nacionales e internacionales.
Programación Oficial del festival
Primera Noche: Banff Mountain Film Festival World Tour
- THE FINISHER: JASMIN PARIS AND THE BARKLEY MARATHONS
- Disciplina: Ultra trail running | Historia de vida
- Origen: USA, 2025.
- Duración: 46 minutos.
- Clasificación: ATP.
- Sinopsis: crónica de un viaje épico hacia lo imposible, junto a la legendaria trail runner Jasmin Paris, en su intento por hacer historia y convertirse en la primera corredora en completar esta brutal carrera.
- THAT ONE FRIEND
- Disciplina: Esquí freeride.
- Origen: USA, 2025.
- Duración: 9 minutos.
- Clasificación: ATP.
- Sinopsis: La esquiadora profesional Sierra Schlag vive su pasión con disciplina y seriedad. Sin embargo, cuando Waverly “Waves” Chin, su amiga de espíritu libre, aparece cargada de diversión, todo cambia.
- COLD CALLS JAPAN
- Disciplina: Esquí freeride.
- Origen: Canadá, 2025.
- Duración: 6 minutos.
- Clasificación: ATP.
- Sinopsis: cuando el legendario esquiador Alexi Godbout contacta a la freerider canadiense Alex Armstrong, ella se suma a una odisea épica por los paisajes de Japón.
- MY GRANDMOTHER SKETCHBOOK
- Disciplina: Aventura | Historia de vida
- Origen: USA, 2025.
- Duración: 13 minutos.
- Clasificación: ATP.
- Sinopsis: Unos simples bocetos del cuaderno de su abuela fue todo lo que Max Romey necesitó para embarcarse en una búsqueda generacional al otro lado del mundo: encontrar el rincón exacto bajo el Mont Blanc.
- RIDERS ON THE STORM
- Disciplina: Escalada.
- Origen: EEUU, 2025.
- Duración: 28 minutos.
- Clasificación: ATP.
- Sinopsis: en febrero de 2024, Siebe Vanhee, Sean Villanueva O’Driscoll, Nicolas Favresse y Drew Smith hicieron historia en la Patagonia con el primer ascenso en libre de “Riders on the Storm”. Preparados para el clima extremo, descubrieron que la verdadera tormenta estallaría dentro de su propio grupo.
- MANDALA
- Disciplina: MTB.
- Origen: Francia, 2025.
- Duración: 5 minutos.
- Clasificación: ATP.
- Sinopsis: Kilian Bron y su equipo se lanzan a una travesía desde Katmandú hasta la remota región de Dolpo, en Nepal, desafiando vertiginosas crestas y aldeas detenidas en el tiempo.
Segunda Noche: Festival Nacional de Cine de Aventura
- DONDE LO LLEVE EL VIENTO
- Disciplina: Optimist | Historia de vida.
- Origen: Argentina, 2026.
- Duración: 5 minutos.
- Clasificación: ATP.
- Sinopsis: en el rincón más austral del mundo, Nino navega contra las corrientes en la disciplina náutica Optimist, desafiando un entorno hostil para alcanzar su sueño.
- DE MAR A MAR
- Disciplina: Expedición | Aventura.
- Origen: Argentina, 2026.
- Duración: 19 minutos.
- Clasificación: ATP.
- Sinopsis: dos padres y sus hijos se embarcan en una travesía a través de la Cordillera de los Andes entre Chile y Argentina, poniendo a prueba los vínculos familiares bajo la preservación de la cultura campesina y ecuestre.
- PLAN BARKLEY
- Disciplina: Trail Running.
- Origen: Argentina, 2021/2026.
- Duración: 40 minutos.
- Clasificación: ATP.
- Sinopsis: el sueño del Tano Isola es conquistar la Barkley Marathons, la competencia de trail running más brutal del mundo. Un relato de superación donde el espíritu humano se enfrenta a una prueba diseñada para el fracaso.
- WALY, UNA TRAVESÍA ESCRITA ENTRE MAREAS
- Disciplina: Natación en aguas abiertas | Historia de vida.
- Origen: Argentina, 2024.
- Duración: 18 minutos.
- Clasificación: ATP.
- Sinopsis: a sus 55 años, Waly, guardavidas de Villa Gesell, vuelve a nadar los 30 km entre el Faro Querandí y el muelle de la ciudad. Una travesía de sanación y tributo a la mujer de su vida.
- EL PINTOR EN EL BOSQUE
- Disciplina: Cultura de montaña.
- Origen: Argentina, 2025.
- Duración: 25 minutos.
- Clasificación: ATP.
- Sinopsis: en una cabaña aislada del Parque Nacional Lanín vive Iván Moricz Karl (80 años). Pintor autodidacta, se propuso la inmensa tarea de retratar todas las aves de la Patagonia en un relato sobre el arte, la soledad y la memoria.
- CONSTRUYENDO APOLO XIII
- Disciplina: Escalada.
- Origen: Argentina, 2025/2026.
- Duración: 29 minutos.
- Clasificación: ATP.
- Sinopsis: un grupo de escaladoras emprende la misión de abrir una vía inédita en la inmensidad de la Patagonia (Turbio IV), transformando el desafío técnico en una experiencia de hermandad y legado en la roca.