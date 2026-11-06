San Juan se prepara para recibir al prestigioso Mejor Festival de Cine Aventura del Mundo: conocé cuándo será

Es el Banff Mountain Film Festival World Tour 2026 que se realizará en San Juan durante el mes de noviembre.

El Banff Mountain Film Festival World Tour, reconocido mundialmente como el Mejor Festival de Cine Aventura del Mundo, regresa a la provincia de San Juan los días 12 y 13 de noviembre. Se desarrollará en las instalaciones del Cine Teatro Municipal, en Capital.

Con una trayectoria ininterrumpida en el país desde 2001, esta edición 2026 ofrece una cita imperdible para los amantes de los deportes extremos, la naturaleza y la cultura outdoor de la región cuyana.

Además de las proyecciones internacionales, el evento contará con la tradicional "noche argentina" a través del Festival Nacional de Cine de Aventura (FNCA), funcionando como una plataforma clave para los realizadores nacionales. Como parte de la experiencia comunitaria, los asistentes podrán disfrutar de cerveza sin cargo y participar de sorteos al cierre de cada función.

Venta de entradas para el Banff en San Juan Las localidades anticipadas de este festival de cine internacional tienen un valor de $20.000 (entrada individual) y se pueden adquirir en los locales de Ansilta (Urquiza 107 Sur y Laprida 460 Oeste) y en el Club Andino Mercedario (Urquiza Sur 149, Capital, de 16 a 21, con descuento para socios al día). El evento es presentado por Jeep y auspiciado por destacadas marcas e instituciones nacionales e internacionales.

Programación Oficial del festival Primera Noche: Banff Mountain Film Festival World Tour