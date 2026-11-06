Comercio Exterior confirmó ventas por más de $21 millones en la Expo Ironman

Las empresas que participaron de la Expo Ironman superaron los $21 millones en ventas durante la feria, según el balance que realizó la Dirección de Comercio Exterior de San Juan tras la finalización del certamen deportivo.

El relevamiento surgió de una encuesta a 26 empresas sobre distintos aspectos de su participación: actividad comercial, desempeño en ventas, generación de contactos comerciales, acuerdos de venta y experiencia general en la feria.

Sobre el desempeño en ventas, el 84% de las firmas consultadas hizo una valoración positiva —entre excelente, muy buena y buena—, mientras que apenas el 12% manifestó un balance entre regular y malo. El 4% restante optó por la opción “no sabe, no contesta”.

En cuanto a la generación de contactos comerciales, casi el 60% de las empresas encuestadas dijo haber alcanzado ese objetivo durante la feria. Un 16% afirmó, además, haber concretado acuerdos de venta en el marco del evento.

La experiencia de participar del encuentro de negocios recibió un 91% de valoraciones positivas —excelente, muy buena o buena—, el mismo porcentaje que obtuvo la organización de la Expo Ironman entre las empresas consultadas.

La Expo Ironman, también promocionada por la organización como “Ironman de los Negocios”, es la feria comercial que se desarrolla en paralelo a cada competencia de triatlón que la provincia recibe a lo largo del año. La organiza la Dirección de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, con el objetivo de dar visibilidad a la oferta exportable sanjuanina ante el público local y los visitantes que llegan por el evento deportivo. En ediciones anteriores, la muestra incluyó stands con indumentaria y tecnología deportiva, alimentos saludables, suplementos, aceites de oliva, chocolates y vinos, entre otros rubros, y combinó la exhibición comercial con charlas, capacitaciones para emprendedores y testimonios de empresas beneficiarias de programas de promoción de exportaciones.

Un año histórico para el Ironman en San Juan

El balance se conoce después del cierre de una temporada que la provincia venía remarcando como inédita: en 2026 San Juan pasó a ser la única ciudad del mundo en albergar las tres distancias oficiales de la marca Ironman —70.3, 5150 y Full— dentro de un mismo año. El Ironman 70.3 se corrió el 29 de marzo; el 5150 San Juan, el viernes 30 de octubre, y el IRONMAN San Juan de distancia completa, el primero de la historia de la provincia, el domingo 1° de noviembre.

Como referencia, el Ironman 70.3 de abril de 2025 había generado un movimiento económico estimado en $1.100 millones y una ocupación hotelera del 68% en el Gran San Juan, mientras que la edición 2024 había dejado un impacto de $438,5 millones con una ocupación del 43% durante los tres días del evento.