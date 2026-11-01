Mario De Elías voló en el IRONMAN San Juan 2026 y se consagró campeón general

Un hombre de acero. De verdad, un Ironman con todas las letras. Solamente así se puede definir al flamante ganador del primer Ironman Full en San Juan: el rionegrino Mario De Elias. El profesor de Educación Física y uno de los nombres más trascendentes del triatlón de Argentina se quedó con toda la gloria este histórico primer domingo de noviembre.

Con un tiempo de 8 horas, 27 minutos y 30 segundos, De Elias terminó coronando un domingo impresionante dentro de la categoría 40-44 años. Fue cuarto en la salida del dique Punta Negra en la natación, luego termino segundo en el ciclismo y dio el golpe final en el pedestrimo.

No fue novedad para el rionegrino porque San Juan ya lo vio ganador en 2025 cuando se quedó con el Ironman 70.3 del año pasado. Ahora, vino por un reto más y fue buscar repetir aquel registro de menos de 8 horas para un, algo que ya había conseguido para ser el único de Argentina en lograrlo. Full

Fue el primer triatleta latinoamericano en completar un IRONMAN en menos de 8 horas , logrando un registro de 7:52:02 en el IRONMAN de Cozumel en noviembre de 2019. Títulos mundiales y participaciones: Se consagró campeón mundial amateur (categoría 18-24 años) en sus comienzos. Clasificó y compitió en múltiples ocasiones en el prestigioso Campeonato Mundial de IRONMAN en Kona, Hawái (tanto en 2019 como en las ediciones reprogramadas).

Es Profesor de Educación Física y lidera su propio grupo de entrenamiento bajo la marca #estiloNEGRO, donde vuelca toda su experiencia para preparar a corredores, nadadores, ciclistas y triatletas de todos los niveles.

El Ironman Full fue lo que todos esperaban y San Juan le sumó la dureza de su clima, pero para los Hombres de Acero, nada fue inconveniente. La electrizante velocidad de la natación en Punta Negra anticiparon que se venía una prueba sensacional. El americano Dougin Walker fue el primero en salir del agua. Luego llegaron los extenuantes 180K del ciclismo y Gabriel Molina fue el más veloz pero con un detalle: De Elias siempre los escoltó de cerca para esperar su momento. Y en los 42K dio el golpe para terminar delante de todos y coronarse por primera vez en un Ironman Full en San Juan. Pecaut y Verona Carvalho lo siguieron pero el ritmo del profe de río Negro lo hizo ganador en un domingo para la historia.

Yanina Minaglia voló entre las damas y se quedó con el título general

En la rama femenina, la gran protagonista del día fue la argentina Yanina Minaglia. Representante de Escobar (Buenos Aires) y competidora de la subcategoría 40-44 años (dorsal 172), se coronó campeona de la Clasificación General Individual Femenina tras cruzar la línea de meta a las 18:55 con un tiempo total de 9 horas, 54 minutos y 21 segundos.

Minaglia construyó su contundente victoria paso a paso: completó el tramo de natación en 1h05m23s, mantuvo un ritmo arrollador en el ciclismo con 5h07m19s y selló su consagración en los 42K de maratón con un registro de 3h36m28s.

La atleta bonaerense logró una valiosa revancha personal en tierras sanjuaninas: en abril de 2025 había alcanzado el segundo puesto en el Ironman 70.3 de San Juan, y esta vez subió al escalón más alto del podio en la distancia reina de la disciplina.