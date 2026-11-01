Ironman en San Juan: mapa de cortes, desvíos y restricciones de tránsito para este domingo

San Juan se convirtió este domingo 1 de noviembre en el epicentro del deporte internacional con la celebración de la competencia Ironman Full . El megatributo atlético exige un despliegue logístico y de seguridad vial masivo , afectando arterias clave, accesos a diques y autopistas urbanas, por lo que miles de automovilistas debieron modificar sus recorridos habituales.

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El operativo comenzó a primera hora de la mañana. Desde las 8:00, se implementaron restricciones vehiculares totales en la rotonda de calle Las Moras y sobre la Ruta 60 en dirección a Ullum , obligando a los conductores que debían trasladarse hacia Zonda a utilizar de manera excluyente la traza de la Avenida Ignacio de la Roza.

En paralelo, el departamento Chimbas quedó atravesado por fuertes cortes: la Avenida Costanera restringió totalmente su paso vehicular hasta las 17:30, al igual que la calle Centenario en el tramo comprendido entre la calle Salta y la Ruta 40 Norte. Para mitigar el impacto hacia el departamento Albardón, se habilitó un esquema especial que combina un carril de circulación y el uso de la colectora de la Ruta 40 Norte.

Con el avance de las etapas de ciclismo y pedestrismo, el núcleo urbano comenzó a registrar bloqueos estratégicos a partir del mediodía.

En el anillo externo de la Avenida de Circunvalación , la circulación permanece interrumpida desde la altura de calle Tucumán hasta la salida de calle Urquiza , un corte que se extenderá de forma ininterrumpida hasta las 19:00 . Asimismo, en el Conector Sur , los vehículos pudieron transitar por el sector Este únicamente hasta las 14:00, mientras que el tramo crítico ubicado entre Circunvalación y la Estación de Trasbordo de RedTulum mantiene restricciones estrictas hasta las 18:00 , reguladas de manera presencial por personal policial para ordenar los cruces transversales.

Restricciones en el microcentro y accesos hacia la tarde

Las medidas de tránsito alcanzaron su máxima complejidad con la llegada de la tarde y el tramo final de la prueba atlética.

A partir de las 14:00, la Avenida Libertador General San Martín comenzó a registrar bloqueos en su traza céntrica, abarcando el tramo comprendido desde calle Urquiza hasta calle Sarmiento. En tanto, en los accesos sur de la provincia, efectivos de Gendarmería Nacional se apostaron sobre la Ruta 40 a la altura de Calle 11 para desviar el flujo vehicular pesado hacia las arterias paralelas de Alfonso XIII y Mendoza.

Finalmente, desde las 15:00, todo el perímetro aledaño al Parque de Mayo —delimitado por las avenidas y calles Las Heras, España, 25 de Mayo y 25 de Mayo y Libertador (zona circundante)— quedó blindado para uso exclusivo peatonal, concentrando la llegada de los atletas y el cierre de la gran fiesta deportiva sanjuanina.