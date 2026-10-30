    • 30 de octubre de 2026 - 21:49

    Del patrullaje al Triatlón: 27 efectivos de la Policía de San Juan se desafiaron y corrieron el IRONMAN

    Integrantes de diversas dependencias policiales cambiaron el uniforme por la indumentaria deportiva para representar a la fuerza en las pruebas de natación, ciclismo y pedestrismo.

    image
    image
    image
    image
    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de una jornada histórica para el deporte internacional, San Juan se convirtió este viernes en la única ciudad del mundo en recibir las tres distancias de la franquicia IRONMAN dentro de un mismo año calendario. Con la participación de más de 1.050 atletas provenientes de casi 20 países, la competencia tuvo como escenarios principales las aguas del Dique Punta Negra y las inmediaciones del Teatro del Bicentenario para la disputa del IRONMAN 51.50 San Juan 2026.

    Leé además

    Imagen creada con IA

    "Egoísmo vial", el principal factor que incide en los accidentes de tránsito, según un especialista sanjuanino

    Por Celeste Roco Navea
    Pequeños exploradores, es una nueva propuesta de actividades para niños en Zonda.

    Zonda impulsa la aventura infantil con el programa municipal "Pequeños Exploradores"

    Por Fabiana Juarez

    En medio de este despliegue de alta competencia, la Policía de San Juan marcó una destacada presencia institucional a través de la participación de 27 efectivos de distintas jerarquías y unidades operativas. Los agentes representaron a la fuerza provincial en las exigentes pruebas combinadas que incluyeron 1,5 kilómetros de natación en aguas abiertas, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, trasladando la disciplina y la vocación de servicio diaria al ámbito de la alta exigencia física.

    La nómina de representantes de la fuerza provincial que afrontaron la prueba del IRONMAN 51.50 estuvo conformada por: Domingo Sebastián Romero, Dante Sebastián Castro, Sergio Darío Muñoz Elizondo, Hugo Ezequiel Ponce Pereyra, Hugo Juan Pablo Polican, Mariano Ángel Córdoba Amarfil, Emil Álvaro Caliva, Adrián Alejandro Vizcaíno Sánchez, William Osvaldo Villegas, Darío Iván Sierra, Facundo Leonel Torres Flores, Federico Hernán Benítez, David Salomón Calívar Tarabay, Franco Alberto Mercado, Mauricio Nicolás Gómez, Santiago Agüero, Roberto Gastón Carrión Verón, Claudio Burgos Cortez, Ricardo David Basualdo, Romina Johana Peralta, Alfredo Raúl Ávila, Gabriel Alejandro Barzola, José Luis Arias, Marianela Fadí Shirli, Cristian Domingo Castro, José Ramón Heredia Moreno y Gonzalo Andrés Bazán Amata.

    Asimismo, la representación policial tendrá su continuidad en el plato fuerte del fin de semana. Para la exigente prueba del IRONMAN Full, programada para este domingo 1 de noviembre, dirán presente los efectivos Carlos Héctor Fernando Reynoso Servant, Carlos Eduardo Astudillo y Marcelo Ariel Vizcaíno Sánchez. Desde la División Acondicionamiento Físico y la cúpula de la Policía de San Juan destacaron el desempeño y la preparación de los 27 competidores, resaltando el valor del esfuerzo y la dedicación demostrada tanto dentro como fuera de la función policial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Vecinos de Capital, Chimbas y Santa Lucía reportaron hallazgos de alacranes en los últimos días y pidieron reforzar las tareas preventivas.

    Alerta en Capital: un alacrán picó a una nena de 7 años y crece la preocupación entre los vecinos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Jeremías Conte Grand continúa internado. Foto gentileza Corrieredella Serra.

    Habló el sanjuanino herido en el choque de trenes en España: "Vi a mi hermana muerta, no tengo esperanzas de encontrarla"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Se viene un encuentro de cultua, mitos y leyendas en Iglesia.

    Iglesia se Prepara para Vivir el Encuentro "Entre Guitarras, Mitos y Leyendas"

    Por Fabiana Juarez
    Fundación Andesmar posibilitó el viaje de egresados de alumnos de Tudcum y Angualasto a Carlos Paz

    Fundación Andesmar posibilitó el viaje de egresados de alumnos de Tudcum y Angualasto a Carlos Paz