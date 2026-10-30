Del patrullaje al Triatlón: 27 efectivos de la Policía de San Juan se desafiaron y corrieron el IRONMAN

Integrantes de diversas dependencias policiales cambiaron el uniforme por la indumentaria deportiva para representar a la fuerza en las pruebas de natación, ciclismo y pedestrismo.

En el marco de una jornada histórica para el deporte internacional, San Juan se convirtió este viernes en la única ciudad del mundo en recibir las tres distancias de la franquicia IRONMAN dentro de un mismo año calendario. Con la participación de más de 1.050 atletas provenientes de casi 20 países, la competencia tuvo como escenarios principales las aguas del Dique Punta Negra y las inmediaciones del Teatro del Bicentenario para la disputa del IRONMAN 51.50 San Juan 2026.

En medio de este despliegue de alta competencia, la Policía de San Juan marcó una destacada presencia institucional a través de la participación de 27 efectivos de distintas jerarquías y unidades operativas. Los agentes representaron a la fuerza provincial en las exigentes pruebas combinadas que incluyeron 1,5 kilómetros de natación en aguas abiertas, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, trasladando la disciplina y la vocación de servicio diaria al ámbito de la alta exigencia física.

La nómina de representantes de la fuerza provincial que afrontaron la prueba del IRONMAN 51.50 estuvo conformada por: Domingo Sebastián Romero, Dante Sebastián Castro, Sergio Darío Muñoz Elizondo, Hugo Ezequiel Ponce Pereyra, Hugo Juan Pablo Polican, Mariano Ángel Córdoba Amarfil, Emil Álvaro Caliva, Adrián Alejandro Vizcaíno Sánchez, William Osvaldo Villegas, Darío Iván Sierra, Facundo Leonel Torres Flores, Federico Hernán Benítez, David Salomón Calívar Tarabay, Franco Alberto Mercado, Mauricio Nicolás Gómez, Santiago Agüero, Roberto Gastón Carrión Verón, Claudio Burgos Cortez, Ricardo David Basualdo, Romina Johana Peralta, Alfredo Raúl Ávila, Gabriel Alejandro Barzola, José Luis Arias, Marianela Fadí Shirli, Cristian Domingo Castro, José Ramón Heredia Moreno y Gonzalo Andrés Bazán Amata.