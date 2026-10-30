Alerta en Capital: un alacrán picó a una nena de 7 años y crece la preocupación entre los vecinos

La aparición de alacranes volvió a generar preocupación en San Juan después de que una nena de 7 años fuera picada en el barrio Cabot, en Capital . El caso encendió la alarma entre los vecinos, que aseguran haber encontrado ejemplares en distintos puntos del sector y reclaman mayores tareas de limpieza y prevención.

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La madre de la menor alertó sobre lo ocurrido y pidió al municipio que avance con la limpieza de cunetas y tareas de desinfección , en medio de la preocupación por la presencia de estos arácnidos cerca de viviendas y espacios donde circulan niños. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la evolución de la pequeña después de la picadura.

Según los testimonios recogidos en la zona, los alacranes comenzaron a ser detectados con mayor frecuencia en veredas, acequias y también dentro de propiedades particulares . La situación generó inquietud entre las familias del barrio Cabot, especialmente por el riesgo que una picadura puede representar para los más chicos.

La preocupación no se limita a Capital. También se reportaron hallazgos en otros departamentos de San Juan. En el barrio Lebensohn, en Chimbas , una vecina encontró un ejemplar en el fondo de su vivienda, mientras que residentes de distintos sectores de Santa Lucía también informaron la presencia de alacranes en patios y rincones de sus casas.

Ante esta sucesión de episodios, vecinos de las zonas afectadas reclamaron mayor mantenimiento de espacios públicos, limpieza de cunetas y medidas preventivas para reducir los lugares donde estos animales puedan refugiarse.

Qué hacer ante una picadura de alacrán

Las autoridades sanitarias recomiendan actuar rápidamente ante cualquier picadura, especialmente cuando la persona afectada es un niño. El Ministerio de Salud de la Nación indica que se debe lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo y concurrir de inmediato al centro de salud más cercano.

También se aconseja no realizar torniquetes, no hacer cortes sobre la herida y no intentar succionar el veneno. Si es posible localizar al alacrán sin ponerse en riesgo, puede colocarse en un recipiente cerrado y trasladarlo para facilitar su identificación médica.

En San Juan, las recomendaciones oficiales advierten que algunas especies pueden provocar cuadros más graves, especialmente en niños y adultos mayores. Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran dolor, ardor y enrojecimiento en el lugar de la picadura y, en cuadros más importantes, taquicardia, vómitos o dificultad respiratoria.

Cómo prevenir la aparición de alacranes dentro de la vivienda

Los organismos sanitarios recomiendan adoptar una serie de medidas simples para reducir el riesgo de contacto:

Sacudir ropa, calzado y ropa de cama antes de utilizarlos.

Evitar caminar descalzo en sectores donde se haya detectado la presencia de alacranes.

Colocar rejillas o telas metálicas en desagües y otras aberturas.

Reparar grietas en pisos, paredes y techos.

Mantener patios y alrededores limpios.

Evitar acumular escombros, leña, ladrillos o materiales de construcción.

Reducir la presencia de cucarachas y otros insectos que sirven de alimento a los alacranes.

El caso de la nena del barrio Cabot volvió a poner el tema en agenda entre los vecinos de Capital, mientras continúan apareciendo reportes similares en otros puntos del Gran San Juan. La recomendación sanitaria es clara: ante una picadura, no realizar tratamientos caseros y acudir inmediatamente a un centro de salud.