Capital: robó un iPhone utilizando una tijera como arma en plena Benavídez

Un robo a plena mañana, un ataque con una tijera y una fuga que terminó dentro de un barrio. Jonathan Alexis Reinoso Cortez fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por un robo agravado por el uso de un arma, tras llegar a un acuerdo de juicio abreviado. Además, fue declarado reincidente y se dispuso su prisión preventiva.

Fueron condenados por una triple muerte y se habrían desprendido de sus bienes para evitar pagar una indemnización

Atraparon a "La Chochy" y a una cómplice tras asaltar a un chofer de Uber en Capital

El hecho ocurrió el martes 13 de octubre, alrededor de las 10.20, cuando la víctima caminaba por la vereda norte de la avenida Benavídez, en dirección de oeste a este. En ese momento, escuchó que alguien corría detrás suyo y, al darse vuelta, vio a un hombre que vestía ropa oscura y se le abalanzó.

Según la denuncia, el agresor comenzó a forcejear con el peatón, lo sujetó del hombro derecho y le apoyó una tijera en el abdomen mientras le exigía que le entregara sus pertenencias. Durante el enfrentamiento, la víctima cayó al suelo y el atacante consiguió sacarle del bolsillo de la campera un iPhone 11 color lila , con una funda transparente y bordes grises.

La víctima intentó retener al ladrón sujetándolo de los brazos, pero el sospechoso logró escapar. En el lugar quedaron varias prendas de vestir y una zapatilla Nike negra con detalles blancos, que habría perdido durante el forcejeo.

El delincuente huyó hacia el sur e ingresó por un pasaje que conduce al barrio Costa Canal 1. Tras el robo, un motociclista se detuvo para auxiliar al damnificado y le indicó que había un patrullero realizando un operativo en las inmediaciones.

Con los datos aportados por la víctima, los efectivos ingresaron al barrio y localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las del sospechoso. El acusado llevaba una sola zapatilla, similar a la que había quedado en la escena.

El fiscal de la causa, Fernando Bonomo, pidió que se le declare la reincidencia a Reinoso Cortez.

Al advertir la presencia policial, intentó ingresar a su vivienda y arrojó el teléfono celular sobre el techo, pero fue aprehendido. Los uniformados recuperaron el iPhone y encontraron entre sus prendas una tijera metálica con mango gris.

La intervención debió trasladarse a una dependencia policial debido a que, según el informe, otras personas comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos en el lugar.

Como consecuencia del forcejeo, la víctima sufrió lesiones en las manos y en la rodilla derecha, además de dolores en los brazos y la espalda.

Condena efectiva y reincidencia

En la causa intervino el fiscal Fernando Bonomo, junto con la ayudante fiscal Lucía Verón. Por el hecho, Reinoso Cortez fue condenado mediante un acuerdo de juicio abreviado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de robo agravado por el uso de arma.

La resolución también incluyó la declaración de reincidencia y la prisión preventiva del condenado.