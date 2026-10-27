    • 27 de octubre de 2026 - 16:47

    Atraparon a "La Chochy" y a una cómplice tras asaltar a un chofer de Uber en Capital

    Una pasajera abordó el auto en pleno centro, acordó pagar en efectivo fuera de la aplicación y, al llegar al destino, le robó el celular junto a una cómplice

    Las mujeres detenidas.

    Las mujeres detenidas.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un viaje encargado a través de la aplicación Uber terminó con un violento episodio de inseguridad y dos mujeres aprehendidas en el interior del barrio Dorrego, en Capital. Las sospechosas atacaron al conductor de 25 años para quitarle sus pertenencias, pero la rápida llegada de la Policía evitó que escaparan.

    Leé además

    Apareció sano y salvo Eduardo Castro, el hombre que era intensamente buscado en San Juan

    Apareció sano y salvo Eduardo Castro, el hombre que era intensamente buscado desde el domingo en San Juan
    Muñoz imputado por fraude. 

    Fraude por una indemnización por una triple muerte en Capital: imputaron a un sospechoso y le inhibieron los bienes

    Por Germán González

    Según informaron fuentes policiales, la secuencia comenzó en la intersección de avenida Rawson y avenida Córdoba. Allí se subió la primera pasajera, quien le propuso al chofer realizar el trayecto hasta el barrio Dorrego y abonar la tarifa en efectivo, por fuera del sistema de la plataforma.

    Sin embargo, al arribar a destino, la mujer intentó apoderarse de un bolso del trabajador en el que guardaba su teléfono celular. El joven de 25 años se resistió y comenzó un intenso forcejeo en el lugar para evitar el robo.

    Ataque en patota y la llegada de la Motorizada V

    En medio de la disputa, una segunda mujer irrumpió en la escena y comenzó a agredir físicamente al chofer. Entre ambas lograron quitarle el dispositivo móvil.

    Alertados por un llamado al 911, efectivos de la Motorizada V acudieron de urgencia a la zona. Al llegar, los uniformados sorprendieron a las dos sospechosas en pleno enfrentamiento con la víctima, en el patio de una vivienda ubicada justo frente a la plaza principal del barrio Dorrego.

    Los agentes redujeron a las involucradas y procedieron a su inmediata aprehensión. Las detenidas fueron identificadas por la Policía como Mariela Celeste Gutiérrez (31), apodada la “Chochy” quien habría pedido el auto, y Carolina Guadalupe Córdoba (33), con domicilio en el vecindario.

    Intervención de la UFI Flagrancia

    En el operativo tomó intervención el ayudante fiscal Sergio Cúneo. Ambas sospechosas fueron trasladadas a la sede policial correspondiente y quedaron vinculadas al legajo N.º 107/26, imputadas por el delito de robo simple.

    El caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que juzgará a las dos aprehendidas en los próximos días.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El corredor inmobiliario y la docente: la historia de violencia que sacude a una provincia

    El corredor inmobiliario y la docente: la historia de violencia que sacude a una provincia

    el dt de desamparados le pagara $100.000 al colaborador de union para cerrar la causa por lesiones

    El DT de Desamparados le pagará $100.000 al colaborador de Unión para cerrar la causa por lesiones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    una palta causo la muerte de un bebe en buenos aires

    Una palta causó la muerte de un bebé en Buenos Aires

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Urgencias del Hospital Rawson.

    Chimbas: un menor y un hombre baleados tras un presunto robo y una pelea entre familias