    • 27 de octubre de 2026 - 09:41

    El DT de Desamparados le pagará $100.000 al colaborador de Unión para cerrar la causa por lesiones

    Mauricio Del Cero acordó una reparación integral con Dalmiro Arnau, quien lo denunció por una agresión al finalizar un partido del Torneo Regional. El entrenador deberá abonar el dinero dentro de los próximos 10 días y, una vez cumplido el acuerdo, será sobreseído.

    MAURICIO DEL CERRO
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La causa penal contra Mauricio Del Cero, DT de Sportivo Desamparados, por las lesiones denunciadas por Dalmiro Arnau, colaborador de Unión de Villa Krause, quedó encaminada hacia su cierre. Las partes acordaron una reparación integral de $100.000, que el entrenador deberá pagar dentro de los próximos 10 días, con plazo hasta el día 10 del mes próximo. Una vez cumplida esa obligación, se dictará el sobreseimiento.

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    El acuerdo también establece el compromiso de ambas partes de no realizar actos turbatorios ni molestos entre sí, con el objetivo de evitar nuevos conflictos. El delito atribuido a Del Cero es el de lesiones leves.

    El entendimiento se produjo luego de la denuncia que Arnau presentó por un episodio ocurrido al finalizar el encuentro entre Unión y Desamparados, correspondiente al Torneo Regional. Según relató el colaborador del conjunto de Villa Krause, recibió un golpe en el rostro cuando intentaba colaborar para que los jugadores de Puyuta pudieran retirarse de la cancha sin inconvenientes con los hinchas.

    En su denuncia, Arnau sostuvo que primero recibió insultos y que luego Del Cero lo golpeó de frente. Tras el episodio, manifestó que continuaba con un derrame en uno de sus ojos y que debía realizarse controles médicos para evaluar su evolución.

    La presentación judicial había sido radicada en la Comisaría 6ta y luego remitida a la UFI Genérica, donde el fiscal Adrián Riveros comenzó a analizar las actuaciones. Finalmente la causa derivó en una reparación integral acordada entre las ayudantes fiscales Alejandra Rossi y Paula Soto y el abogado defensor Martín Zuleta.

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