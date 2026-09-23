Un colaborador de Unión denunció al DT de Desamparados por lesiones: "Quiero que la violencia en el fútbol se termine"

Un episodio ocurrido después del partido entre Unión de Villa Krause y Desamparados por el Torneo Regional terminó en una denuncia penal contra Mauricio Del Cero , entrenador de Puyuta. El denunciante es Dalmiro Arnau , integrante del cuerpo técnico de Unión de Villa Krause, quien aseguró haber sido golpeado en el rostro y pidió que se tomen medidas para evitar nuevos hechos de violencia en el fútbol.

Detuvieron a otros tres sospechosos por el crimen de Leonel, el nene de 7 años asesinado a tiros en Mendoza

Caucete: desbaratan un búnker de narcomenudeo que funcionaba al lado de un centro de consumos problemáticos

Según explicaron fuentes judiciales , la denuncia fue radicada el lunes en la Comisaría 6ta y recién este miércoles el legajo fue remitido a la UFI Genérica , donde comenzó a ser analizado por el fiscal Adrián Riveros .

Por el momento, no está definida una audiencia de formalización contra Del Cero. El fiscal primero evaluará las pruebas disponibles y las medidas de investigación que correspondan.

Uno de los puntos que deberá determinarse es la entidad de las lesiones denunciadas. Para eso, se aguarda la intervención del médico legista , que deberá constatar las lesiones mencionadas en la denuncia.

Arnau relató que el episodio se produjo cuando terminó el partido. Según su versión, se acercó con la intención de colaborar para que los jugadores de Desamparados pudieran retirarse de la cancha del Azul sin incovenientes con los hinchas, pero sostuvo que fue insultado por Del Cero y que, de manera sorpresiva, recibió un golpe de frente.

El colaborador de Unión aseguró que todavía presenta consecuencias en uno de sus ojos. “El ojo sigue igual, con el derrame. Hoy voy al oftalmólogo a ver si me da unas gotas para los ojos. Por ahora está fuera de peligro, pero vamos a ver si más adelante me hacen una placa”, relató.

Arnau también aclaró que su intención no es perjudicar laboralmente al entrenador denunciado, sino que el episodio tenga las consecuencias que correspondan.

“Yo no quiero sacarle el trabajo a nadie, solo espero que se obtengan las sanciones correspondientes para que la violencia en el fútbol se termine”, expresó.

Además, remarcó que durante sus años vinculados al fútbol había atravesado otros episodios de violencia, aunque nunca había sufrido una agresión física dentro de la cancha. “Es la primera vez que me pegan adentro de la cancha. Siempre estuve en episodios donde nos largaban piedras o nos puteaban, pero es la primera vez que me pasa esto en otros ocho años que me dedico a esto”, sostuvo.

Ahora la Fiscalía deberá determinar qué elementos existen para avanzar con la investigación y si corresponde citar a Mauricio Del Cero por el hecho denunciado.