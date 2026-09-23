    • 23 de septiembre de 2026 - 18:28

    Caucete: desbaratan un búnker de narcomenudeo que funcionaba al lado de un centro de consumos problemáticos

    Tras una investigación de más de cinco meses, la Policía de San Juan detuvo a una pareja e incautó drogas y elementos de fraccionamiento. La vivienda ya había sido allanada en 2024.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo antidrogas sacudió este departamento sanjuanino al dejar al descubierto una situación alarmante. La Policía de San Juan desbarató un búnker dedicado al narcomenudeo que operaba literalmente colindante a un Centro de Atención y Acompañamiento de Consumo Problemático, en el interior del barrio Pie de Palo.

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    El procedimiento, que se concretó tras una ardua investigación de más de cinco meses, estuvo a cargo del personal del Departamento de Drogas Ilegales (D-5) y contó con el apoyo táctico del Grupo GERAS. La causa fue dirigida por el fiscal Francisco Maldonado, con la coordinación de la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc, perteneciente al Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal San Juan.

    El allanamiento y los secuestros

    Durante el registro del domicilio, los efectivos policiales hallaron diversas sustancias estupefacientes listas para su comercialización. Entre los elementos incautados se encontraron envoltorios de nylon con cocaína y cigarrillos caseros de marihuana, los cuales estaban ocultos estratégicamente bajo el colchón de una cama.

    Además de la droga, la Justicia secuestró una suma importante de dinero en efectivo, teléfonos celulares utilizados para la coordinación de la venta, un picador y distintos elementos de corte y fraccionamiento.

    Reincidentes y traslado al Penal

    En el lugar fueron detenidos una mujer de apellido Criado (de 35 años) y su pareja, de apellido Fernández (de 37). Según trascendió de la investigación, ambos ya figuraban en los registros policiales: en el año 2024 el mismo departamento de drogas ya había allanado esa misma vivienda, ocasión en la que también se secuestró cocaína y marihuana, y la mujer había cumplido condena o medidas con arresto domiciliario.

    Con las nuevas pruebas recolectadas en esta etapa, la Justicia Federal ordenó el inmediato traslado de los dos detenidos al Servicio Penitenciario Provincial. Quedaron formalmente imputados por el delito de comercialización de estupefacientes, en franca infracción a la Ley Nacional 23.737.

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