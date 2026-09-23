Secuestraron 40 kilos de MDMA y 10 mil pastillas de éxtasis ocultos en tres autos

Un operativo desplegado sobre la Ruta Nacional 14, en Entre Ríos , terminó con la detención de seis ciudadanos brasileños y el secuestro de una importante cantidad de droga que era trasladada en vehículos con patente extranjera. Los investigadores encontraron 40 kilos de MDMA y 10 mil pastillas de éxtasis , cuyo valor fue estimado en unos 2 millones de dólares .

Operativo valuado en USD 2 millones: detuvieron a tres extranjeros y hallaron éxtasis en la Terminal de Zárate

Encontraron éxtasis valuado en más de 2 millones de dólares dentro de tres autos provenientes de Brasil

El procedimiento comenzó este miércoles por la mañana, cerca de las 9, en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito , cuando agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvieron un Hyundai HB20 para realizar un control de rutina. El conductor, al advertir que iban a inspeccionar el vehículo con perros entrenados para detectar estupefacientes, aceleró y escapó hacia el sur .

Poco después, los efectivos encontraron el automóvil abandonado a la altura del kilómetro 339 de la Ruta Nacional 14 . Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el sospechoso habría dejado el vehículo y escapado a pie hacia una zona de malezas. La Policía puso en marcha entonces un operativo cerrojo para intentar localizarlo.

Mientras avanzaba el procedimiento, los agentes detectaron un Chevrolet Onix gris con patente extranjera , estacionado en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 296 de la misma ruta. Al revisar las cámaras de seguridad del lugar, observaron que un Ford Fiesta blanco había llegado hasta allí y que un hombre descendió del Onix para subir al otro vehículo.

La información fue comunicada a la Dirección General de Drogas Peligrosas , que inició distintas tareas investigativas para establecer el recorrido de los vehículos y determinar quiénes estaban involucrados.

Cinco brasileños fueron interceptados en otra estación de servicio

Alrededor de las 11.40, personal del Puesto de Control Vial Bella Vista logró interceptar el Ford Fiesta en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 142,9 de la Ruta Nacional 14.

Dentro del vehículo viajaban cinco personas de nacionalidad brasileña: tres hombres y dos mujeres. Todos fueron demorados mientras los investigadores profundizaban las averiguaciones sobre el origen y el destino de los vehículos.

Horas después, cerca de las 18, los efectivos regresaron a la zona donde había sido abandonado el Hyundai HB20 y realizaron un nuevo rastrillaje. Durante el operativo lograron localizar y detener al conductor que había escapado durante el primer control.

La droga estaba escondida en dobles fondos

Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, efectivos de las delegaciones de Chajarí y Federación inspeccionaron los tres vehículos involucrados en el procedimiento.

Durante las requisas detectaron dobles fondos especialmente acondicionados para ocultar la droga. Los compartimentos estaban ubicados en sectores como los tanques de combustible, los parlantes y las ruedas de auxilio de los automóviles.

En total, los investigadores secuestraron 40 kilos de MDMA y 10 mil pastillas de éxtasis, además de seis teléfonos celulares. De acuerdo con fuentes policiales, el cargamento fue valuado en aproximadamente dos millones de dólares.

Los seis detenidos, todos de nacionalidad brasileña, quedaron alojados en la Jefatura Departamental Uruguay y permanecen a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización y el destino que tenía el cargamento.