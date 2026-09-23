    • 23 de septiembre de 2026 - 15:38

    Muerte de Miguel Luján: organizan una marcha en Caucete para pedir justicia por el joven

    Familiares, allegados y vecinos se movilizarán este viernes a las 19 en la Plaza Departamental de Caucete para reclamar justicia por el joven motociclista de 23 años que murió tras un siniestro vial ocurrido el sábado por la mañana en el barrio Emilio Enoé Mendoza.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de Miguel Luján, de unos 23 años, movilizó a familiares, amigos y vecinos de Caucete, que este viernes saldrán a las calles para pedir justicia y reclamar que su muerte no quede impune.

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    La convocatoria está prevista para las 19 horas en la Plaza Departamental de Caucete, frente a Grido, desde donde los manifestantes marcharán bajo la consigna “Justicia por Miguel”.

    Luján murió el sábado por la mañana luego de protagonizar un siniestro vial en inmediaciones de una plaza del barrio Emilio Enoé Mendoza. De acuerdo con la información aportada sobre el hecho, el joven circulaba en una motocicleta de 155 cc de color negro y sin dominio colocado cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, impactó contra un Peugeot 207 negro.

    El accidente ocurrió alrededor de las 8:59. Tras un aviso recibido a través del 911, el móvil 9-51 fue enviado hasta el lugar. Al arribar, los efectivos encontraron al motociclista tendido y sin signos vitales.

    El automóvil involucrado era conducido por César Oscar Alfredo Coria, de 42 años, domiciliado en Caucete, quien cuenta con una condena por abuso sexual.

    Mientras la investigación busca establecer cómo ocurrió el siniestro, la comunidad se prepara para una movilización que tendrá como eje el pedido de esclarecimiento y justicia por la muerte del joven.

    “Su vida no fue en vano y merece justicia”, expresa la convocatoria difundida para la marcha, que invita a los vecinos a participar y acompañar a sus familiares.

    Este viernes, a las 19, la Plaza Departamental será el punto de encuentro para el reclamo: “Marchamos por justicia. Que su muerte no quede impune”.

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