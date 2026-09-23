    • 23 de septiembre de 2026 - 12:10

    Murió un futbolista de 34 años en un choque contra una Hilux

    El hombre que murió era de apellido Ruiz, delantero y figura del equipo. Se movilizaba en una motocicleta cuando ocurrió el trágico siniestro.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una profunda conmoción sacude al fútbol tucumano y a la comunidad de Villa La Tercera: murió trágicamente César “Tigre” Ruiz, un reconocido futbolista amateur de 34 años. El hecho ocurrió a primera hora del domingo sobre la Ruta 321, a escasos 200 metros de la rotonda de Los Ralos, en el momento en que el deportista se desplazaba rumbo a su jornada laboral en la cosecha.

    Leé además

    quien era el nene que murio tras sufrir graves quemaduras mientras prendia una cocina a lena

    Quién era el nene que murió tras sufrir graves quemaduras mientras prendía una cocina a leña
    Murió Alberto Valdés en la vía publica

    Murió Alberto Valdés en la vía publica

    Por causas que aún se encuentran bajo investigación judicial, la motocicleta Honda CG New Titan en la que circulaba Ruiz colisionó contra una camioneta Toyota Hilux. Producto del fuerte impacto, el delantero falleció de manera instantánea en el lugar. En el vehículo menor también viajaba un acompañante, quien sufrió heridas graves y fue derivado de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla.

    Ruiz era considerado una de las principales figuras y referentes del plantel de El Rejunte FC (Fundación APEF), equipo que compite en la Primera División del Ascenso de la Liga Tucumana. Horas antes del fatal choque, el atacante había sido la gran figura del partido al anotar un gol en la victoria por 3-0 frente a Independiente de Tafí Viejo.

    Padre de tres hijos y una persona muy querida por los vecinos de su zona, su fallecimiento generó inmediatas muestras de dolor en redes sociales por parte de allegados, compañeros de equipo y autoridades de la Liga Tucumana de Fútbol.

    La Unidad Fiscal de Homicidios N.º 2 quedó a cargo de la causa para realizar los peritajes correspondientes sobre los vehículos involucrados y determinar las responsabilidades del siniestro.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

     Alan Joel Lucero, de 23 años. Foto mejorada con IA.

    Quién era Alan Lucero, el operario de 23 años que murió tras caer de un tinglado

    Murió Ramón Ismael Rivas, el nene que se quemó cuando encender una cocina de leña

    Murió Ramón Ismael Rivas, el nene que se quemó al encender una cocina de leña

    murio a los 36 anos un reconocido ciclista

    Murió a los 36 años un reconocido ciclista

    Volaba con un ala delta motorizada, cayó y murió en el acto

    Volaba con un ala delta motorizada, cayó y murió en el acto