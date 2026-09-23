Murió un futbolista de 34 años en un choque contra una Hilux

El hombre que murió era de apellido Ruiz, delantero y figura del equipo. Se movilizaba en una motocicleta cuando ocurrió el trágico siniestro.

Una profunda conmoción sacude al fútbol tucumano y a la comunidad de Villa La Tercera: murió trágicamente César “Tigre” Ruiz, un reconocido futbolista amateur de 34 años. El hecho ocurrió a primera hora del domingo sobre la Ruta 321, a escasos 200 metros de la rotonda de Los Ralos, en el momento en que el deportista se desplazaba rumbo a su jornada laboral en la cosecha.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación judicial, la motocicleta Honda CG New Titan en la que circulaba Ruiz colisionó contra una camioneta Toyota Hilux. Producto del fuerte impacto, el delantero falleció de manera instantánea en el lugar. En el vehículo menor también viajaba un acompañante, quien sufrió heridas graves y fue derivado de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla.

Ruiz era considerado una de las principales figuras y referentes del plantel de El Rejunte FC (Fundación APEF), equipo que compite en la Primera División del Ascenso de la Liga Tucumana. Horas antes del fatal choque, el atacante había sido la gran figura del partido al anotar un gol en la victoria por 3-0 frente a Independiente de Tafí Viejo.

Padre de tres hijos y una persona muy querida por los vecinos de su zona, su fallecimiento generó inmediatas muestras de dolor en redes sociales por parte de allegados, compañeros de equipo y autoridades de la Liga Tucumana de Fútbol.