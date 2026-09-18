El hombre, de 40 años, se enredó con unos cables de tendido eléctrico en una zona rural, cerca de Posadas.

Volaba con un ala delta motorizada, cayó y murió en el acto

Compartir







Un hombre murió este jueves al caer su ala delta motorizada, tras haber impactado contra cables de tendido eléctrico en las inmediaciones de esta ciudad, según confirmó la policía local.

El accidente ocurrió hoy por la tarde en una zona rural del paraje Ojo de Agua, donde Alexander Koch - de 40 años - falleció en el momento, como consecuencia del fuerte impacto.

Por su parte, la madre de la víctima relató a la policía que su hijo utilizaba por primera vez el equipo, y que, tras recorrer unos 250 metros en vuelo, se enredó con los cables y cayó sobre un pastizal en esa localidad, ubicada a unos tres kilómetros al sureste de esta capital.

Tras la caída, el ala delta se incendió, y al llegar al sitio los policías constataron el fallecimiento del hombre y preservaron la escena para las pericias correspondientes.