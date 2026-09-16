    • 16 de septiembre de 2026 - 13:16

    El drama de Vanina Soledad Sosa: almorzaba con sus hijos y murió atragantada

    La mujer se asfixió y poco pudieron hacer para salvar su vida.

    El drama de Vanina Soledad Sosa: almorzaba con sus hijos y murió atragantada

    El drama de Vanina Soledad Sosa: almorzaba con sus hijos y murió atragantada

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    Una joven madre de 30 años murió en la localidad de Sumampa, departamento de Quebrachos, en Santiago del Estero, tras atragantarse con comida durante un almuerzo familiar en su vivienda. Pese al rápido auxilio de un vecino y el esfuerzo del personal médico que la asistió, la mujer no logró sobrevivir.

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    El episodio se registró alrededor de las 13.30, cuando la víctima, identificada como Vanina Soledad Sosa, almorzaba junto a sus dos hijos de 6 y 11 años. En ese momento, un alimento le obstruyó por completo las vías respiratorias. Ante la desesperante emergencia, los pequeños corrieron hacia la calle para pedir ayuda a los gritos.

    Un vecino de la zona escuchó los reclamos de auxilio, ingresó al domicilio y, al advertir la gravedad del cuadro, decidió trasladar a la mujer de urgencia en su vehículo particular hacia el hospital local de Sumampa.

    Al ingresar en estado crítico, el equipo de salud le practicó maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, tras varios minutos de intentos por reanimarla, los profesionales médicos constataron su deceso.

    En el caso tomaron intervención efectivos de la Comisaría Comunitaria N°33 de Sumampa.

    Las actuaciones policiales e investigativas quedaron labradas de manera preventiva a la espera de la certificación médica oficial para el posterior cierre judicial del expediente, caratulado en primera instancia como muerte natural.

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