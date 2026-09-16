El magistrado aprobó las 20 medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Presunto enriquecimiento de Chiqui Tapia: el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario e investigar su patrimonio

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El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se abrió al presidente de la AFA y funcionario del CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia.

El juzgado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero respecto de Tapia y ordenó una amplia batería de medidas para reconstruir su situación patrimonial, fiscal, financiera y laboral. Incluye pedidos de información a CEAMSE, ARCA, ANSES, Migraciones, BCRA, bancos, billeteras virtuales, exchanges de criptoactivos, CNV, UIF, registros de propiedades, automotores, sociedades, aseguradoras y CONMEBOL, entre otros organismos