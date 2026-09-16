    • 16 de septiembre de 2026 - 13:04

    Presunto enriquecimiento de Chiqui Tapia: el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario e investigar su patrimonio

    El magistrado aprobó las 20 medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

    Presunto enriquecimiento de Chiqui Tapia: el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario e investigar su patrimonio

    Presunto enriquecimiento de Chiqui Tapia: el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario e investigar su patrimonio

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    El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se abrió al presidente de la AFA y funcionario del CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia.

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    El juzgado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero respecto de Tapia y ordenó una amplia batería de medidas para reconstruir su situación patrimonial, fiscal, financiera y laboral. Incluye pedidos de información a CEAMSE, ARCA, ANSES, Migraciones, BCRA, bancos, billeteras virtuales, exchanges de criptoactivos, CNV, UIF, registros de propiedades, automotores, sociedades, aseguradoras y CONMEBOL, entre otros organismos

    El magistrado hizo lugar a lo pedido por el fiscal del caso Gerardo Pollicita y, entre otras medidas, pidió las declaraciones juradas de Tapia en su carácter de funcionario público, informes de salidas del país, de sus sueldos en ese organismo y en la Commebol.

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