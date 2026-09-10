El juez Ariel Lijo quedó a cargo de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Chiqui Tapia

La Justicia Federal quedó a cargo de una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito , a raíz de su desempeño como presidente del CEAMSE. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, después de una disputa de competencia entre la Justicia porteña y los tribunales de Comodoro Py.

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La denuncia fue presentada el 7 de abril de 2026 por el empresario Guillermo Tofoni , quien sostuvo que Tapia habría registrado un incremento patrimonial cercano al 1.000% en un período de ocho años. La presentación se basa en una comparación de las declaraciones juradas del dirigente entre 2017 y 2025.

El expediente comenzó en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, pero ese tribunal se declaró incompetente y envió las actuaciones a Comodoro Py. El fiscal Gerardo Pollicita había cuestionado que la causa quedara en el fuero federal, aunque finalmente Lijo aceptó la competencia . La Cámara Federal porteña confirmó ahora esa decisión.

Según la denuncia, en 2017 Tapia había declarado un patrimonio integrado por cuatro propiedades, un vehículo y activos líquidos por menos de $1,5 millones . Dos años después, incorporó varios inmuebles, entre ellos una casa en Beccar, un departamento en Caballito, una propiedad en Cardales y un terreno en Campana.

Para 2024, siempre de acuerdo con la presentación judicial, sus declaraciones juradas registraban más de $1.002 millones en depósitos bancarios, $39 millones en efectivo y US$246.206 en cajas de ahorro . El denunciante cuestionó que esa evolución patrimonial no se correspondiera con los ingresos declarados.

La presentación también puso bajo la lupa los ingresos informados por Tapia durante 2025. El dirigente declaró haber percibido $100.233.144 anuales del CEAMSE y $718.536.500 de la Conmebol, mientras que su función como presidente de la AFA figura como ad honorem. Además, declaró ingresos por la venta de un vehículo, viáticos e intereses financieros.

Entre los puntos señalados por Tofoni también aparecen presuntas diferencias en las valuaciones fiscales de inmuebles y posibles bienes no declarados, además de propiedades, vehículos y otros activos que el denunciante atribuye al dirigente. La Justicia deberá determinar ahora si existen elementos que permitan sostener esas acusaciones.

Desde el entorno de Tapia rechazaron las acusaciones y aseguraron que lo denunciado es falso. También cuestionaron a Tofoni y anticiparon que podrían iniciar acciones civiles y penales en su contra por daño al honor y falsa denuncia.