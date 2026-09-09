    • 9 de septiembre de 2026 - 18:10

    La corrupción y el desempleo desplazan a la inflación como la principal preocupación de los argentinos

    Un nuevo informe regional midió el impacto social de la crisis económica. La inflación cedió puestos en las preocupaciones ciudadanas, mientras el 70% califica de negativa la situación del mercado laboral.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La última encuesta de la consultora Atlas Intel en coordinación con la Agencia Bloomberg, a través de su índice Latam Pulse, dejó al descubierto un profundo cambio en el mapa de las principales preocupaciones de la sociedad argentina. Por segundo mes consecutivo, la corrupción (44,4%) y el desempleo (43,9%) se consolidan con holgura como los dos problemas más graves que percibe la ciudadanía, desplazando a otros factores económicos tradicionales.

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    Mientras las cifras oficiales e índices de precios suelen acaparar el debate público, el sondeo refleja que el impacto del ajuste y la contracción de la actividad se trasladaron de lleno al mercado de trabajo y a la percepción institucional: el 70 por ciento de los consultados afirma que la situación laboral es mala, un pesimismo que se alinea con el 63% que califica de negativa la situación económica general y el 50% que proyecta que no habrá mejoras a corto plazo.

    Como contracara de este desplazamiento temático, la suba de precios y la inflación cayó ocho puntos porcentuales en el ranking de inquietudes, relegándose del tercer al cuarto puesto, superada incluso por la macroeconomía general.

    El impacto en la gestión y el gabinete

    En este escenario de alta sensibilidad social en torno al empleo y la transparencia, el estudio también midió la valoración de la gestión nacional. La desaprobación del desempeño del presidente Javier Milei se ubicó en el 58 por ciento (lo que representa una baja de cuatro puntos respecto a julio), con una aprobación del 38,1% y una imagen negativa general del 62%.

    Dentro del equipo de gobierno, la percepción sobre los funcionarios muestra marcados contrastes:

    Diego Santilli encabeza la valoración positiva dentro del gabinete con un 39%, seguido de cerca por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el 38%, y Sandra Pettovello con el 35%.

    En el extremo opuesto, el propio titular del Palacio de Hacienda (Toto Caputo) y Federico Sturzenegger concentran los mayores niveles de imagen negativa de la administración central, alcanzando el 55% y el 49%, respectivamente.

    El informe marca así el pulso de un electorado que, si bien muestra leves oscilaciones en el rechazo a la figura presidencial, mantiene las alarmas encendidas en los indicadores de empleo y corrupción.

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