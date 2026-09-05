    • 5 de septiembre de 2026 - 09:16

    Sergio Urribarri, exgoberandor de Entre Ríos, fue detenido tras quedar firme su condena por corrupción

    El exgobernador de Entre Ríos fue trasladado a Paraná junto a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. También quedó detenido el exministro Pedro Báez.

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    Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos. 

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    La medida se produjo luego de que el máximo tribunal rechazara los recursos extraordinarios que habían presentado las defensas en el expediente que investigó el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial durante la gestión de Urribarri. La causa abarcó operaciones realizadas entre 2010 y 2015.

    Junto con el exgobernador también fueron detenidos Juan Pablo Aguilera, su cuñado, y Pedro Báez, quien se desempeñó como ministro durante su administración. Urribarri y Aguilera fueron trasladados a Paraná para comenzar a cumplir las penas impuestas.

    La condena contra Sergio Urribarri

    Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná a ocho años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    La investigación se centró en presuntas irregularidades en la contratación de publicidad oficial por parte del Gobierno de Entre Ríos. De acuerdo con la acusación, se habrían realizado pagos a empresas sin actividad real mediante un esquema que habría beneficiado a Aguilera.

    El expediente también incluyó gastos vinculados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

    En la misma causa, Aguilera y Báez fueron condenados a seis años de prisión. Los planteos presentados por otros condenados también fueron rechazados por la Corte Suprema.

    Qué resolvió la Corte Suprema

    La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisibles los recursos extraordinarios que habían llegado al máximo tribunal.

    La Corte aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar recursos sin desarrollar mayores fundamentos cuando considera que no existe una cuestión federal suficiente para intervenir.

    En su voto, Lorenzetti realizó además una aclaración y citó el precedente conocido como “Vidal”. Señaló que el rechazo mediante esa vía no implica confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida.

    La resolución alcanzó también a los demás condenados que habían presentado recursos ante la Corte: Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Luciana Belén Almada y Pedro Ángel Báez, además de Aguilera.

    Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 y posteriormente fue designado embajador argentino en Israel. En noviembre de 2024 ya había permanecido detenido durante 50 días por orden de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, que había considerado que existía riesgo de que pudiera frustrar el proceso.

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