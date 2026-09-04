Marcelo Orrego anunció la pavimentación de Abraham Tapia durante el aniversario de Rawson

Rawson celebró este viernes sus 84 años con un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el intendente Carlos Munisaga. Durante la jornada, que tuvo como escenario la Villa Hipódromo, se inauguró el Paseo de la Argentinidad y se anunció una obra vial largamente reclamada por los vecinos: la repavimentación de la calle Abraham Tapia.

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La obra contempla la intervención de 1.557 metros de la calle Abraham Tapia, desde la Avenida de Circunvalación hasta el Callejón Coria. Los trabajos demandarán una inversión de $387 millones, financiados íntegramente con fondos del Gobierno de San Juan.

El proyecto corresponde a la Etapa 21 del Programa de Pavimentos y estará a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad. La intervención apunta a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en una arteria de gran importancia para los rawsinos.

Durante su discurso, Orrego destacó el trabajo conjunto con el municipio y confirmó que la pavimentación de Abraham Tapia es una obra largamente esperada. Además, anticipó que existen otros proyectos en estudio para el departamento.

El acto central se desarrolló en la Villa Hipódromo, donde las autoridades realizaron el corte de cinta y dejaron inaugurado el Paseo de la Argentinidad, junto con el descubrimiento de una placa.

También se entregó al intendente la Declaración de Interés Cultural y se realizaron reconocimientos a vecinos ilustres del departamento.

Orrego estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, Munisaga, la diputada departamental Sonia Ferreyra, el diputado nacional Carlos Jaime y el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, además de funcionarios provinciales, municipales y vecinos.

En el marco del aniversario, el gobernador resaltó la importancia de Rawson para la provincia y sostuvo que el trabajo coordinado entre el Gobierno provincial y los municipios es clave para concretar obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes.

Por su parte, Munisaga agradeció la presencia de las autoridades y destacó la necesidad de continuar fortaleciendo la cooperación entre el departamento y la Provincia para impulsar el crecimiento de Rawson.

La nueva intervención sobre Abraham Tapia se suma a trabajos viales realizados recientemente en calle Benavídez y a los que actualmente se ejecutan en Sargento Cabral, dentro de las obras destinadas a recuperar y mejorar la red vial sanjuanina.