    • 26 de agosto de 2026 - 08:41

    Marcelo Orrego mostró en Buenos Aires el potencial de San Juan para atraer inversiones

    El gobernador participó de la Expo Industrias y Servicios 2026, donde la provincia presentó oportunidades vinculadas a la minería, agroalimentos y metalmecánica.

    Marcelo Orrego.

    Marcelo Orrego.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego participó de la Expo Industrias y Servicios 2026, que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires, y acompañó la presentación de San Juan como una provincia con oportunidades para la inversión y el desarrollo productivo.

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    Durante la jornada, la provincia expuso parte de su matriz productiva y puso el foco en sectores considerados estratégicos para su crecimiento, entre ellos la minería y los bienes y servicios asociados, los agroalimentos y la industria metalmecánica.

    La provincia contó con un espacio propio dentro del stand de la Agencia de Inversiones, donde empresarios sanjuaninos participaron junto a representantes de la Unión Industrial y de CASETIC.

    La delegación mantuvo reuniones y contactos con empresas, inversores y potenciales socios interesados en conocer las posibilidades de desarrollar proyectos en San Juan. La presencia en la exposición apunta a generar nuevos vínculos comerciales y ampliar las oportunidades para las empresas locales, especialmente en sectores que pueden integrarse a grandes proyectos productivos.

    Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de participación forma parte de una estrategia destinada a ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer el entramado empresarial de San Juan.

    En ese marco, la participación de compañías y cámaras empresariales busca acercar la oferta productiva sanjuanina a nuevos clientes y socios estratégicos, además de generar oportunidades de cooperación y desarrollo.

    La iniciativa tiene como uno de sus principales objetivos que el crecimiento de las inversiones se traduzca en más actividad económica, generación de empleo y nuevas oportunidades para los sectores productivos de la provincia.

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