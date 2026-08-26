Marcelo Orrego mostró en Buenos Aires el potencial de San Juan para atraer inversiones

El gobernador participó de la Expo Industrias y Servicios 2026, donde la provincia presentó oportunidades vinculadas a la minería, agroalimentos y metalmecánica.

El gobernador Marcelo Orrego participó de la Expo Industrias y Servicios 2026, que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires, y acompañó la presentación de San Juan como una provincia con oportunidades para la inversión y el desarrollo productivo.

Durante la jornada, la provincia expuso parte de su matriz productiva y puso el foco en sectores considerados estratégicos para su crecimiento, entre ellos la minería y los bienes y servicios asociados, los agroalimentos y la industria metalmecánica.

La provincia contó con un espacio propio dentro del stand de la Agencia de Inversiones, donde empresarios sanjuaninos participaron junto a representantes de la Unión Industrial y de CASETIC.

La delegación mantuvo reuniones y contactos con empresas, inversores y potenciales socios interesados en conocer las posibilidades de desarrollar proyectos en San Juan. La presencia en la exposición apunta a generar nuevos vínculos comerciales y ampliar las oportunidades para las empresas locales, especialmente en sectores que pueden integrarse a grandes proyectos productivos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de participación forma parte de una estrategia destinada a ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer el entramado empresarial de San Juan.