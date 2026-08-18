    • 18 de agosto de 2026 - 12:55

    San Juan conmemoró el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín

    El acto central estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y se realizó junto al monumento al prócer en el Parque de Mayo.

    San Juan homenajeó al General San Martín a 176 años de su muerte. Foto: Gentileza Gobierno de San Juan

    San Juan homenajeó al General San Martín a 176 años de su muerte. Foto: Gentileza Gobierno de San Juan

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan conmemoró el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, Padre de la Patria. El acto central se desarrolló al pie del monumento erigido en su honor en el Parque de Mayo y estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.

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    La ceremonia tuvo un marcado sentido institucional y patriótico, teniendo en cuenta el lugar que ocupa la figura de San Martín en la historia de la provincia. Fue en suelo cuyano donde comenzó a tomar forma la epopeya libertadora y donde la sociedad sanjuanina aportó hombres, recursos y apoyo estratégico para la conformación del Ejército de los Andes y de la Columna de Cabot.

    La conmemoración buscó también poner en valor aquel legado basado en el esfuerzo colectivo, la planificación, el trabajo conjunto y la capacidad de afrontar las adversidades, valores que formaron parte central de la gesta sanmartiniana.

    Durante el homenaje se realizó la tradicional colocación de una ofrenda de laureles al pie del monumento. En ese marco, Orrego destacó el protagonismo que tuvo San Juan en el proceso independentista encabezado por San Martín.

    San Juan fue mucho más que un lugar de paso en la historia de San Martín. Fue camino, estrategia y esfuerzo, y tuvo un rol protagonista en una de las grandes gestas por la libertad de América. Por eso se recuerda al prócer y el lugar que ocupó San Juan en aquella historia. Una historia de libertad que también se escribió desde nuestra tierra”, expresó el gobernador.

    El acto concluyó con la interpretación del Himno a San Martín, como cierre de una ceremonia destinada a mantener vigente el legado histórico del General y recordar el aporte realizado por San Juan a la campaña libertadora.

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