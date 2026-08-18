San Juan conmemoró el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín

San Juan conmemoró el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín , Padre de la Patria. El acto central se desarrolló al pie del monumento erigido en su honor en el Parque de Mayo y estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego .

El mandatario estuvo acompañado por integrantes de su gabinete provincial, legisladores, autoridades municipales, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, además de miembros de la Asociación Sanmartiniana , quienes participaron del homenaje al Libertador.

La ceremonia tuvo un marcado sentido institucional y patriótico, teniendo en cuenta el lugar que ocupa la figura de San Martín en la historia de la provincia. Fue en suelo cuyano donde comenzó a tomar forma la epopeya libertadora y donde la sociedad sanjuanina aportó hombres, recursos y apoyo estratégico para la conformación del Ejército de los Andes y de la Columna de Cabot .

La conmemoración buscó también poner en valor aquel legado basado en el esfuerzo colectivo, la planificación, el trabajo conjunto y la capacidad de afrontar las adversidades, valores que formaron parte central de la gesta sanmartiniana.

Durante el homenaje se realizó la tradicional colocación de una ofrenda de laureles al pie del monumento. En ese marco, Orrego destacó el protagonismo que tuvo San Juan en el proceso independentista encabezado por San Martín.

“San Juan fue mucho más que un lugar de paso en la historia de San Martín. Fue camino, estrategia y esfuerzo, y tuvo un rol protagonista en una de las grandes gestas por la libertad de América. Por eso se recuerda al prócer y el lugar que ocupó San Juan en aquella historia. Una historia de libertad que también se escribió desde nuestra tierra”, expresó el gobernador.

El acto concluyó con la interpretación del Himno a San Martín, como cierre de una ceremonia destinada a mantener vigente el legado histórico del General y recordar el aporte realizado por San Juan a la campaña libertadora.