Pesar en San Juan: murió un conocido funcionario y docente

La comunidad de San Juan despide con profundo dolor al licenciado Mario Enrique Fernández, un hombre cuya trayectoria dejó una huella profunda tanto en las finanzas del Estado provincial como en las aulas sanjuaninas, donde se consolidó como un conocido y entrañable docente. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Miguel.
Más allá de su alto perfil técnico en la administración pública, Fernández dedicó gran parte de su vida a la enseñanza, formando con vocación y compromiso a generaciones de estudiantes.
Su paso por las aulas dejó recuerdos imborrables en reconocidas instituciones de la provincia. Las comunidades educativas de la Escuela Comercial Nicolás Echezarreta y del Colegio Secundario Augusto Pulenta lo despidieron con profundo afecto, recordando su calidez humana y su rigurosidad pedagógica. Asimismo, los exalumnos de la promoción 1990 del Colegio Nacional de San Martín manifestaron su eterno agradecimiento al querido profesor por su guía, dedicación y enseñanzas que perdurarán en el tiempo.
En el plano institucional, Fernández se desempeñaba desde hacía más de diez años como Tesorero General de la Provincia. Su capacidad técnica y honestidad le permitieron ocupar este cargo estratégico de manera ininterrumpida a lo largo de sucesivas gestiones gubernamentales, trabajando bajo las administraciones de José Luis Gioja, Sergio Uñac y, actualmente, Marcelo Orrego.
Ante su partida, el gobernador Marcelo Orrego expresó sus condolencias y acompañó de cerca a su familia en este doloroso momento. El homenaje y la muestras de pesar también se replicaron en el gabinete provincial, de la mano del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Emilio Fernández; el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; y el subsecretario de Finanzas, Sergio Darío Castro, además del personal de la Dirección Provincial de Presupuesto y Control Financiero.
Fernández fue despedido por su esposa, Liliana del Carmen Porres; sus hijos Matías, Lucas, Julieta y Micaela; sus hijas políticas Miriam y Cynthia; y su nieta Dania, quienes elevaron oraciones en su memoria.