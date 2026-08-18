Pesar en San Juan: murió un conocido funcionario y docente

La comunidad de San Juan despide con profundo dolor al licenciado Mario Enrique Fernández , un hombre cuya trayectoria dejó una huella profunda tanto en las finanzas del Estado provincial como en las aulas sanjuaninas, donde se consolidó como un conocido y entrañable docente . Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Miguel.

Más allá de su alto perfil técnico en la administración pública, Fernández dedicó gran parte de su vida a la enseñanza, formando con vocación y compromiso a generaciones de estudiantes.

Su paso por las aulas dejó recuerdos imborrables en reconocidas instituciones de la provincia. Las comunidades educativas de la Escuela Comercial Nicolás Echezarreta y del Colegio Secundario Augusto Pulenta lo despidieron con profundo afecto, recordando su calidez humana y su rigurosidad pedagógica. Asimismo, los exalumnos de la promoción 1990 del Colegio Nacional de San Martín manifestaron su eterno agradecimiento al querido profesor por su guía, dedicación y enseñanzas que perdurarán en el tiempo.

En el plano institucional, Fernández se desempeñaba desde hacía más de diez años como Tesorero General de la Provincia . Su capacidad técnica y honestidad le permitieron ocupar este cargo estratégico de manera ininterrumpida a lo largo de sucesivas gestiones gubernamentales, trabajando bajo las administraciones de José Luis Gioja, Sergio Uñac y, actualmente, Marcelo Orrego.

Ante su partida, el gobernador Marcelo Orrego expresó sus condolencias y acompañó de cerca a su familia en este doloroso momento. El homenaje y la muestras de pesar también se replicaron en el gabinete provincial, de la mano del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Emilio Fernández; el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; y el subsecretario de Finanzas, Sergio Darío Castro, además del personal de la Dirección Provincial de Presupuesto y Control Financiero.

Fernández fue despedido por su esposa, Liliana del Carmen Porres; sus hijos Matías, Lucas, Julieta y Micaela; sus hijas políticas Miriam y Cynthia; y su nieta Dania, quienes elevaron oraciones en su memoria.