San Juan brilló en el Certamen Nacional de Pequeños y Grandes Artistas

La delegación provincial obtuvo 3 primeros puestos, 3 terceros premios, 2 menciones especiales y finalistas de categoría en la cita nacional.

La delegación local trajo, entre otros premios, el tercero para el rubro Conjunto de Malambo Femenino Menor (Valle Fértil), tercer puesto.

La delegación de San Juan completó una actuación sobresaliente en la reciente edición del Certamen Nacional de Pequeños y Grandes Artistas, celebrado en La Falda, Córdoba. Los talentosos bailarines y músicos sanjuaninos dejaron a la provincia en lo alto del podio, consiguiendo destacados triunfos en diversas categorías de danza y canto folclórico tradicional.

El emblemático Auditorio Municipal Carlos Gardel fue el escenario donde del 12 al 16 de agosto se desplegó este importante festival federal. El certamen busca promover a niños, jóvenes y adultos para mantener vivo el respeto por las raíces folclóricas del país. En esta ocasión, la embajada sanjuanina estuvo conformada por representantes de diferentes departamentos, quienes habían obtenido su pase tras clasificar en el selectivo provincial realizado el pasado 2 de mayo en Valle Fértil.

Bajo la conducción del delegado provincial Jonathan Franco Villalón y la subdelegada Marilé Zerpa, el equipo sanjuanino cosechó aplausos y múltiples galardones que reflejan el buen nivel artístico de la región.

"Fuimos y dejamos a la provincia bien en alto; como delegado me siento sumamente orgulloso de cada uno de nuestros artistas", expresó Villalón.