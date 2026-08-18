    • 18 de agosto de 2026 - 09:47

    San Juan brilló en el Certamen Nacional de Pequeños y Grandes Artistas

    La delegación provincial obtuvo 3 primeros puestos, 3 terceros premios, 2 menciones especiales y finalistas de categoría en la cita nacional.

    La delegación local trajo, entre otros premios, el tercero para el rubro Conjunto de Malambo Femenino Menor (Valle Fértil), tercer puesto.

    La delegación local trajo, entre otros premios, el tercero para el rubro Conjunto de Malambo Femenino Menor (Valle Fértil), tercer puesto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La delegación de San Juan completó una actuación sobresaliente en la reciente edición del Certamen Nacional de Pequeños y Grandes Artistas, celebrado en La Falda, Córdoba. Los talentosos bailarines y músicos sanjuaninos dejaron a la provincia en lo alto del podio, consiguiendo destacados triunfos en diversas categorías de danza y canto folclórico tradicional.

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    Bajo la conducción del delegado provincial Jonathan Franco Villalón y la subdelegada Marilé Zerpa, el equipo sanjuanino cosechó aplausos y múltiples galardones que reflejan el buen nivel artístico de la región.

    "Fuimos y dejamos a la provincia bien en alto; como delegado me siento sumamente orgulloso de cada uno de nuestros artistas", expresó Villalón.

    La cosecha de la delegación de San Juan

    Primeros puestos (Ganadores)

    • Pareja de danza tradicional Semillitas

    • Pareja de danza tradicional Mayor

    • Conjunto de danza tradicional Mayor

    Conjunto de Danza Tradicional Mayor

    Conjunto de Danza Tradicional Mayor

    Terceros premios

    • Pareja de danza tradicional Adultos

    • Conjunto de danza tradicional Juvenil

    • Conjunto de malambo femenino Menor

    Conjunto de malambo femenino Menor

    Conjunto de malambo femenino Menor

    Menciones especiales

    • Solista de malambo femenino Menor

    • Conjunto tradicional Adultos

    Finalistas

    • Joaquín Poblete – Solista de canto Menor (excelente participación)

    • Samira González e Ignacio Nievas – Pareja de danza tradicional Menor

    Los delegados sanjuaninos

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