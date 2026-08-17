Mercado Libre prepara su desembarco en San Juan con un centro de distribución en 9 de Julio

Mercado Libre avanza con su desembarco logístico en San Juan . La compañía proyecta instalar un centro de distribución en el departamento 9 de Julio , sobre un terreno ubicado en Ruta 20 y en cercanías del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Aunque todavía no hubo un anuncio oficial de la empresa, ya se realizaron reuniones con autoridades provinciales y municipales y avanzaron los trámites correspondientes.

La intención es que las obras comiencen entre noviembre y diciembre de este año y que el establecimiento pueda ponerse en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027, con marzo como fecha estimada , siempre que no se produzcan demoras en el proceso. Según la información difundida, la Dirección de Planeamiento provincial ya habría dado autorización para iniciar los trabajos.

La primera etapa contempla una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados , con un depósito para mercadería, oficinas administrativas y un espacio destinado a la atención al público. Sin embargo, la planificación prevé una ampliación posterior que podría llevar el complejo hasta unos 12.000 metros cuadrados .

La ubicación sobre Ruta 20 fue elegida por su conexión con los principales corredores terrestres y por la cercanía con el aeropuerto. El objetivo será recibir mercadería, clasificar los pedidos y luego distribuirlos por vía terrestre hacia distintos puntos de la provincia, fortaleciendo la logística de las compras realizadas a través de la plataforma.

Actualmente, Mercado Libre cuenta en San Juan con alrededor de 20 trabajadores directos y 70 indirectos , principalmente vinculados con tareas de distribución y reparto. Con la puesta en marcha del nuevo centro, la proyección difundida contempla sumar unos 50 empleados para la estructura permanente y otros 130 asociados a las operaciones de distribución , por lo que el impacto laboral podría acercarse a 200 puestos.

La firma encargada del montaje y posterior operación sería ZLT Inversiones, que resultó adjudicataria del proceso impulsado para desarrollar la infraestructura. Entre sus socios figura Jorge Beraldi, empresario vinculado al transporte de hidrocarburos.

La minería y la expansión logística

Entre los factores señalados detrás de la decisión aparece el crecimiento proyectado de la actividad minera en San Juan. La expectativa por el avance de grandes proyectos y el movimiento económico asociado podría incrementar tanto la demanda de productos como las necesidades de abastecimiento, ampliando el mercado para el comercio electrónico.

El proyecto sanjuanino forma parte además de una estrategia de expansión logística hacia el interior del país. Mercado Libre ya cuenta con infraestructura de este tipo en Neuquén, mientras que también avanza con operaciones en Mendoza y evalúa otros puntos del territorio argentino.

Por ahora, el proyecto mantiene carácter de iniciativa en desarrollo, ya que Mercado Libre no comunicó oficialmente su instalación en la provincia. Sin embargo, los trámites, las reuniones y la planificación de obras anticipan que San Juan podría sumar en 2027 su primera gran base logística de la compañía.