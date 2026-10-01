Siniestros Viales: Capital, Caucete, Rivadavia y Rawson, los departamentos con más fallecidos en 2026

La ONG Familias del Dolor y la Esperanza difundió los datos sobre siniestros viales en San Juan , con el objetivo de concientizar sobre esta problemática que sigue cobrando vidas. Según las estadísticas de su Observatorio Vial, entre enero y septiembre de este año, se registraron 69 víctimas fatales , la mayoría en 4 comunas: Capital, Caucete, Rivadavia y Rawson.

Según el informe de Familias del Dolor y la Esperanza, entre enero y septiembre de este año se registraron 69 fallecidos en siniestros viales en la provincia , un promedio de casi 8 por día, superando los 62 registrados durante todo el 2025 . A esto se suma un dato llamativo y que sirve de disparador para políticas y medidas de prevención, según dijeron desde la ONG: los departamentos con mayor fatalidad en siniestros viales son Capital, Caucete, Rivadavia y Rawson donde, en el período mencionado, 8 personas perdieron la vida por esta causa en cada una de estas comunas. Cerca sigue Pocito con 6 víctimas fatales; Jáchal y Sarmiento con 5; 9 de Julio y Ullum con 4; Chimbas y Santa Lucía con 3; Angaco con 2; San Martín y 25 de Mayo con 1.

Las estadísticas también muestran que las motos siguen siendo los vehículos con el más alto índice de fatalidad. De las 69 víctimas fatales registradas hasta septiembre, 36 circulaban en moto . El segundo puesto de fatalidad lo ocupan los autos, con 13 fallecidos. Mientras que el tercer lugar lo ocupan los peatones con 9 víctimas, y el cuarto los ciclistas, con 5 fallecidos.

El informe confeccionado por Familias del Dolor y la Esperanza también incluye datos sobre las características de las personas que perdieron la vida en siniestros viales en lo que va del año en San Juan.

Según los datos, del total de 69 fallecidos, el 71% era hombre (49) , mientras que el 29% era mujer (20) .

Otro dato que se desprende de este informa es que la mayoría de las víctimas fatales (20 del total) tenía entre 20 y 29 años. Mientras que 11 tenían entre 60 y 69 años; 7 entre 30 y 39 años; 7 entre 40 y 49; 7 entre 50 y 59; 5 entre 70 y 79; 4 entre 10 y 19; 3 entre 80 y 89; 1 entre 0 y 9 años. De cuatro fallecidos se desconoce la edad.

El mapa tiempo de los siniestros viales

Las estadísticas también revelan que mayo fue el mes con mayor fatalidad en lo que va del año, con 12 víctimas; le sigue marzo con 10; enero con 9; abril con 8; febrero con 7; julio, agosto y septiembre con 6; y junio con 5.

Otro dato revelador es que 37 personas perdieron la vida en siniestros viales ocurridos en horario diurno, mientras que 29 en horario nocturno (De dos se desconoce el horario). A esto se suma que los días de fines de semana tienen mayor índice de fatalidad: 15 personas perdieron la vida en siniestros ocurridos los sábados; 15 en siniestros ocurridos los domingos; y 9 los viernes. Mientras que los 30 restantes fallecieron entre los primeros en los primeros días de la semana, 8 los lunes; 8 los miércoles; 8 los jueves; y 6 los martes.