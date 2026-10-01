    • 1 de octubre de 2026 - 10:47

    La Fundación Modo de Vida distribuye su guía de nutrición para niños en las bibliotecas locales

    Olga Álvarez de Manzano, autora de la guía nutricional y presidenta de la Fundación Modo de Vida, busca que este material llegue a más familias.

    Las bibliotecas populares ya cuentan con la guía alimentaria para niños de la Fundación Modo de Vida.

    Las bibliotecas populares ya cuentan con la guía alimentaria para niños de la Fundación Modo de Vida.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    La incansable cruzada por promover hábitos saludables en la infancia sumó un hecho trascendental. La Fundación Modo de Vida, conducida por la licenciada en Nutrición Olga Álvarez de Manzano, amplió el alcance de sus herramientas educativas al concretar la entrega de la “Guía de información básica nutricional para escolares de nivel inicial y primario” a bibliotecas populares de San Juan.

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    Esta iniciativa se alinea y potencia las acciones que la fundación viene desarrollando de manera sostenida a través del reconocido Programa Nutrición en Vivo, un proyecto con amplia trayectoria en las escuelas de nivel primario. Con este nuevo despliegue en bibliotecas, la estrategia traspasa los muros del aula tradicional para insertarse de lleno en los corazones de los barrios y departamentos.

    El libro como puente hacia la salud

    La distribución del material se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día de la Biblioteca, en una jornada donde la promoción de la lectura y el cuidado de la salud se fusionaron en un mismo propósito. “Cada biblioteca es una puerta abierta al conocimiento. Y cada niño que aprende sobre alimentación es una semilla que estamos ayudando a sembrar para un futuro más saludable”, destacó Olga Álvarez de Manzano sobre el impacto esperado de la medida.

    El objetivo central radica en garantizar que la información especializada en nutrición no quede relegada a la consulta técnica, sino que se transforme en un recurso accesible, claro e instructivo para las familias que frecuentan estos centros culturales comunitarios.

    Las instituciones receptoras que ya cuentan con el material en sus estantes son:

    • Biblioteca Azurduy
    • Biblioteca Arbolito
    • Biblioteca Mafalda
    • Biblioteca Julio Briggiler
    • Biblioteca Estrada
    • Biblioteca Patriotas Nóveles
    • Biblioteca B. Victoria
    • Biblioteca Opinión de Juventud
    • Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento (Jáchal)
    • Biblioteca Paula Albarracín de Sarmiento

    Contenido de la guía de la Fundación Modo de Vida

    Para captar la atención de la niñez en la era digital, la guía adopta el formato de un relato infantil animado.

    El protagonista es Pedrito, una figura ya entrañable y conocida por la comunidad escolar gracias al programa Nutrición en Vivo. Pedrito encarna los deseos cotidianos de cualquier niño: quiere crecer, mantenerse sano y fuerte, destacarse como buen alumno, rendir en sus deportes favoritos y vivir alegre.

    En este viaje de aprendizaje no está solo: lo acompaña su fiel amiga Chispita, quien lo introduce al fascinante mundo de los "amigos nutrientes". A través de la humanización de la ciencia, entran en escena personajes como la Proteína, los señores Mineral, Hidrato de Carbono y Lípido, y las señoras Vitamina y Agua. Cada uno de ellos es el encargado de explicar de forma lúdica en qué alimentos habitan y qué funciones biológicas desempeñan en el cuerpo humano.

    Además del reconocimiento de los grupos alimenticios, el texto hace hincapié en pilares integrales de la salud infantil:

    • La importancia del desayuno: Se remarca como la primera fuente de energía clave para la concentración escolar y el rendimiento físico.
    • La actividad física diaria: Un complemento indispensable para el desarrollo de la fuerza corporal y la agilidad.
    • Salud emocional y cognitiva: Se explica cómo una alimentación equilibrada influye directamente en el aprendizaje, la inteligencia y el estado de ánimo.

    Con esta incorporación bibliográfica, la Fundación Modo de Vida reafirma su convicción de que la educación nutricional temprana es la herramienta más potente para prevenir enfermedades crónicas a futuro, garantizando que el conocimiento científico llegue en forma de cuento a cada rincón de la comunidad.

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