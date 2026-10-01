Cátedra, la app desarrollada en San Juan que reúne los llamados docentes en un solo lugar y ya es furor

Pamboo es una empresa de desarrollo de software sanjuanina que lleva alrededor de un mes de existencia. Nacida de la mano de tres amigos que se vinculaban laboralmente en otros escenarios, la intención fue crear un espacio que apuntara a la ingeniería y soluciones creativas de situaciones consideradas como obsoletas. Una inquietud de conocidos los llevó a cranear una idea que le dio forma a “Cátedra” , una aplicación que reúne los llamados docentes de la educación pública en San Juan.

Franco Doncel, uno de los fundadores de Pamboo, explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO que la idea surgió tras una charla con amigos, quienes comentaban lo complejo que era enterarse de los llamados, la cantidad de sitios que debían visitar y cómo, a veces, terminaban enterándose tarde de lo que podría haber sido una oportunidad para ingresar al sistema educativo sanjuanino. “En base a eso, pensamos en cómo digitalizar la información y que esté todo en una sola plataforma” , precisó el joven, quien desarrolló la herramienta junto a Franco Col y Gonzalo Muñoz, los otros fundadores de la empresa.

Cabe aclarar que la aplicación fue creada para colaborar con los sanjuaninos que buscan quedarse con algún cargo, pero no es una herramienta oficial del Ministerio de Educación. Sin embargo, la información en la que se basan surge de fuentes oficiales públicas a las que puede acceder cualquier persona.

Por el momento, para poder acceder a la herramienta se puede hacer desde el sitio web catedra.pamboo.co ; mientras se trabaja para cumplir con los requerimientos que permitan llevar la aplicación a las tiendas de Apple y Androide.

Una vez que se ingresa a la plataforma, la persona debe crear una cuenta y registrarse. Allí se debe cargar el título para que la herramienta pueda arrojar como resultado las materias que se pueden dictar en base al título profesional, como también los llamados vacantes, las zonas y los establecimientos.

La particularidad de Cátedra es que cuenta con la posibilidad de activar notificaciones. De esta manera el sanjuanino recibe por mail o una alerta en el teléfono cuando se habilita un llamado al que podría aspirar.

La herramienta además informa sobre la cantidad de horas disponibles en las materias de los llamados, lo que le permite al aspirante conocer de ante mano toda la información en un solo lugar.

Una aplicación que superó las expectativas de sus creadores y los próximos pasos

Cátedra salió al público el pasado martes 29 de septiembre a las 21 horas, y en poco más de 24 horas registraron más de 800 usuarios. “Es poco el tiempo para contar con estadísticas, pero hemos registrado muchas consultas vinculadas a llamados técnicos y universitarios como de escuelas privadas. Además, la cuenta de la empresa en Instagram sumó 900 seguidores en un día, lo que evidencia el impacto que tuvo la aplicación”, reflexionó Doncel.

La intención del equipo es ir de manera gradual mejorando la herramienta, no solo en el interfaz, sino también con la información disponible. En ese contexto, Doncel adelantó que uno de los objetivos en el corto plazo es establecer contacto con el Ministerio de Educación para acceder a la información de los llamados de una manera más directa, como también para aumentar el alcance de la aplicación.

Además se buscará con el tiempo poder sumar otras órbitas educacionales, como técnicas, universidades e instituciones privadas, para que en un solo lugar los sanjuaninos que buscan incorporarse a la docencia tengan toda la información, haciendo más sencilla la tarea de ser docente en San Juan.