Alerta amarilla por viento Zonda este viernes en San Juan: cuándo llegarán las fuertes ráfagas

El viento Zonda volverá a hacerse sentir este viernes en San Juan , con un alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para distintos sectores de la provincia. La jornada tendrá una máxima que podría alcanzar los 32°C , mientras que en zonas de la precordillera se esperan ráfagas superiores a los 60 km/h.

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Fin de semana cálido y estable en San Juan: las condiciones tras el paso del viento Zonda

Según el pronóstico, el viernes se presentará con cielo parcial a mayormente nublado . Durante la mañana predominará el viento del norte, aunque hacia la tarde y la noche rotará al oeste, en coincidencia con el ingreso del fenómeno Zonda en distintos sectores.

El alerta alcanza a la Precordillera de Jáchal, Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento , además de Ullum y Zonda. En esas áreas se esperan vientos de entre 30 y 40 km/h , con ráfagas que podrían superar los 60 km/h .

Desde el SMN advirtieron que las condiciones pueden generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y un ambiente muy seco , características asociadas al viento Zonda.

En la Cordillera de Iglesia , el pronóstico anticipa una situación más intensa. Allí se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h , con ráfagas que podrían superar los 100 km/h .

Para el resto de esa región se prevén vientos del sector norte, con velocidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

Alerta por viento Zonda.

En la Cordillera de Calingasta, además del viento, se mantiene el pronóstico de nevadas de variada intensidad. El SMN estima una acumulación de nieve de entre 20 y 40 centímetros, aunque los valores podrían ser mayores en algunos sectores.

En las zonas de menor altura de la cordillera de Calingasta, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada. Al mismo tiempo, en el área cordillerana se esperan vientos del oeste de hasta 70 km/h, con ráfagas superiores a los 100 km/h.

El cambio llegará el sábado

El escenario meteorológico cambiará durante el fin de semana. Para el sábado se espera el ingreso de viento sur, acompañado por un marcado descenso de la temperatura.

La máxima prevista para ese día rondará los 26°C, por lo que el alivio térmico llegará después de la jornada cálida y ventosa del viernes.