    • 25 de septiembre de 2026 - 07:07

    Luego del viento Zonda, ¿continúan las ráfagas este viernes en San Juan?

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una máxima de 33°C.

    Emiten un alerta por viento Zonda para San Juan.

    Emiten un alerta por viento Zonda para San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan tendrá este viernes una jornada marcada por el calor y el viento, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura partirá de una mínima de 18°C y trepará hasta los 33°C, con cielo parcialmente nublado durante buena parte del día y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la tarde.

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    Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 18°C, con viento del sector oeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones será de 0%, por lo que no se esperan lluvias en la provincia.

    El panorama cambiará hacia la tarde, cuando el termómetro alcance los 33°C. El viento del oeste se intensificará, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h. El cielo continuará parcialmente nublado y tampoco se prevén precipitaciones. Para la noche, la temperatura descenderá hasta los 24°C, con cielo algo nublado y viento del sector sur de entre 13 y 22 km/h. La jornada cerrará sin lluvias previstas.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pron&oacute;stico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Alerta por viento Zonda

    El SMN emitió un alerta amarilla por viento Zonda para este viernes en San Juan, con vigencia en dos franjas: de 3 a 8.59 y de 15 a 20.59. El organismo advierte por vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en las zonas alcanzadas por el aviso.

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