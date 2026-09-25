Luego del viento Zonda, ¿continúan las ráfagas este viernes en San Juan?

San Juan tendrá este viernes una jornada marcada por el calor y el viento, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura partirá de una mínima de 18°C y trepará hasta los 33°C, con cielo parcialmente nublado durante buena parte del día y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la tarde.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 18°C, con viento del sector oeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones será de 0%, por lo que no se esperan lluvias en la provincia.

El panorama cambiará hacia la tarde, cuando el termómetro alcance los 33°C. El viento del oeste se intensificará, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h. El cielo continuará parcialmente nublado y tampoco se prevén precipitaciones. Para la noche, la temperatura descenderá hasta los 24°C, con cielo algo nublado y viento del sector sur de entre 13 y 22 km/h. La jornada cerrará sin lluvias previstas.

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