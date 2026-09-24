Viento Zonda: dos incendios pusieron en peligro viviendas y generaron tensión entre vecinos

Las fuertes ráfagas registradas durante la siesta de este jueves favorecieron la propagación de dos incendios de consideración en Alto de Sierra y Médano de Oro.

El viento Zonda volvió a hacerse sentir con fuerza en San Juan durante la siesta y las primeras horas de la tarde de este jueves, tal como había sido pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En paralelo, se registraron distintos focos de incendio que generaron preocupación entre los vecinos, especialmente por la cercanía de las llamas con viviendas.

Al menos dos incendios de importantes dimensiones fueron denunciados en distintos puntos de la provincia. En ambos casos, las fuertes ráfagas contribuyeron a que el fuego avanzara rápidamente sobre zonas de pastizales y vegetación seca, aumentando el riesgo para propiedades cercanas.

Uno de los episodios se produjo en la zona del barrio Rural II, en Alto de Sierra, Santa Lucía. Allí, las llamas alcanzaron pastizales y cañaverales ubicados en las inmediaciones de las viviendas. La situación generó momentos de tensión entre los vecinos, que permanecieron atentos al avance del fuego.

Ante el temor de que el incendio alcanzara las casas, algunos habitantes de la zona salieron con baldes y mangueras para intentar contener las llamas mientras aguardaban la asistencia de los bomberos. El fuerte viento complicó las tareas y favoreció la propagación del fuego.

Una situación similar se registró en Médano de Oro, Rawson, precisamente en la zona de calle Alfonso XIII y Calle 6. De acuerdo con el relato de vecinos, el fuego comenzó en un sector de pastizales y rápidamente avanzó en dirección a las viviendas.