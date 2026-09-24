Viento Zonda en San Juan: hora por hora, cuándo llegarán las ráfagas más fuertes y cómo seguirá el tiempo

El viento Zonda será el gran protagonista de este jueves en San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó de amarillo a naranja el nivel de alerta para sectores de la provincia y anticipó una jornada con viento fuerte, temperaturas elevadas y condiciones que podrían complicarse especialmente durante la tarde.

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De acuerdo con el pronóstico horario difundido por AccuWeather , el viento comenzó soplando desde el noroeste , pero irá rotando hacia el oeste y ganará intensidad con el correr de las horas. La temperatura también tendrá una marcada escalada y alcanzará valores cercanos a los 38°C .

10 horas: la temperatura rondará los 29°C y comenzará a sentirse con mayor presencia el viento.

11 horas: el termómetro continuará en ascenso y se acercará a los 33°C , mientras el viento irá ganando intensidad.

12 horas: la temperatura llegará aproximadamente a 35°C , en una jornada que comenzará a mostrar con claridad el avance del Zonda.

13 horas: el viento soplará del oeste a unos 19 km/h, mientras continuará el ascenso térmico.

14 horas: será uno de los momentos en los que comenzará a intensificarse el fenómeno. La temperatura llegará a 36°C y las ráfagas rondarán los 35 km/h.

15 horas: el calor alcanzará los 37°C y el viento aumentará considerablemente, con una velocidad estimada de 50 km/h.

16 a 18 horas: será el tramo más intenso de la jornada. La velocidad del viento podría alcanzar los 56 km/h, mientras la temperatura llegará a una máxima cercana a los 38°C.

19 horas: comenzará a producirse un descenso en la intensidad. El viento rondará los 41 km/h y la temperatura bajará hasta los 33°C.

La actualización del SMN ubica a la tarde como el período más comprometido, mientras que el alerta naranja implica condiciones meteorológicas que pueden presentar riesgos para actividades al aire libre y generar inconvenientes por la intensidad del viento.

¿Cuándo llegará el alivio?

El cambio más marcado llegará durante la madrugada del viernes, cuando comenzará a ingresar viento del sector sur. De acuerdo con el pronóstico, no tendría la misma intensidad que el Zonda y estará acompañado por un descenso de la temperatura.

Para el viernes se espera una máxima cercana a los 31°C, mientras que durante el fin de semana las temperaturas máximas se ubicarían entre 29 y 30°C.

En tanto, el pronóstico mensual de AccuWeather también muestra un marcado descenso de las temperaturas después del pico previsto para este jueves.

Alerta naranja: qué implica

El nivel naranja del sistema de alertas del SMN indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente, por lo que se recomienda extremar las precauciones mientras persistan las condiciones adversas. En San Juan, el organismo mantiene el foco especialmente sobre el episodio de viento Zonda de este jueves.