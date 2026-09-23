Alerta naranja se viene un violento Zonda con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h este jueves

El pronóstico meteorológico encendió las alarmas en el territorio provincial. La Dirección de Protección Civil emitió un alerta naranja debido a la ocurrencia de viento Zonda que afectará a toda la provincia durante la jornada de este jueves 24 de septiembre, abarcando los turnos de mañana, tarde y noche.
De acuerdo con el informe oficial, el área será azotada por vientos con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h, acompañados por ráfagas intensas que podrían superar puntualmente los 90 km/h. El fenómeno estará caracterizado, además, por una fuerte reducción de la visibilidad, un repentino ascenso de la temperatura y condiciones extremas de baja humedad relativa en el ambiente.
Alto riesgo de incendios y recomendaciones
Debido a la combinación de sequedad y ráfagas violentas, las autoridades remarcaron que el riesgo de incendios forestales y de pastizales es extremo. Por este motivo, recordaron que está terminantemente prohibida la quema de hojas o basura, instando a denunciar cualquier foco ígneo o conducta imprudente al 911.
A los pobladores de zonas rurales se les aconsejó despejar los alrededores de las viviendas generando perímetros de tierra de más de 5 metros de ancho para evitar la propagación del fuego.
Medidas de prevención y cuidado ciudadano
Ante la magnitud del fenómeno, Protección Civil enumeró una serie de recomendaciones esenciales para evitar accidentes en la vía pública y en los hogares:
En la calle: Evitar detenerse o circular debajo de árboles, carteles, marquesinas o elementos que puedan desprenderse de los edificios.
Al volante: Conducir con máxima precaución, mantener distancia entre vehículos, reducir la velocidad y circular siempre con las luces bajas encendidas.
En el hogar: Cerrar y asegurar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire o roturas, y tener linternas cargadas a mano ante posibles cortes de suministro eléctrico.
Precaución general: Prestar constante atención al entorno ante la posible caída de cables o ramas sueltas.
Ante cualquier situación de emergencia, se encuentran habilitadas las líneas gratuitas 911 (Policía) y 103 (Protección Civil).