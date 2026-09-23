Alerta naranja se viene un violento Zonda con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h este jueves

El pronóstico meteorológico encendió las alarmas en el territorio provincial. La Dirección de Protección Civil emitió un alerta naranja debido a la ocurrencia de viento Zonda que afectará a toda la provincia durante la jornada de este jueves 24 de septiembre, abarcando los turnos de mañana, tarde y noche.

Por el alerta de Zonda, suspenden hoy las clases en tres departamentos de San Juan

Por alerta de viento Zonda, suspendieron las clases este jueves en San Juan

De acuerdo con el informe oficial, el área será azotada por vientos con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h, acompañados por ráfagas intensas que podrían superar puntualmente los 90 km/h. El fenómeno estará caracterizado, además, por una fuerte reducción de la visibilidad, un repentino ascenso de la temperatura y condiciones extremas de baja humedad relativa en el ambiente.

Debido a la combinación de sequedad y ráfagas violentas, las autoridades remarcaron que el riesgo de incendios forestales y de pastizales es extremo. Por este motivo, recordaron que está terminantemente prohibida la quema de hojas o basura, instando a denunciar cualquier foco ígneo o conducta imprudente al 911.

A los pobladores de zonas rurales se les aconsejó despejar los alrededores de las viviendas generando perímetros de tierra de más de 5 metros de ancho para evitar la propagación del fuego.

Ante la magnitud del fenómeno, Protección Civil enumeró una serie de recomendaciones esenciales para evitar accidentes en la vía pública y en los hogares:

En la calle: Evitar detenerse o circular debajo de árboles, carteles, marquesinas o elementos que puedan desprenderse de los edificios.

Al volante: Conducir con máxima precaución, mantener distancia entre vehículos, reducir la velocidad y circular siempre con las luces bajas encendidas.

En el hogar: Cerrar y asegurar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire o roturas, y tener linternas cargadas a mano ante posibles cortes de suministro eléctrico.

Precaución general: Prestar constante atención al entorno ante la posible caída de cables o ramas sueltas.

Ante cualquier situación de emergencia, se encuentran habilitadas las líneas gratuitas 911 (Policía) y 103 (Protección Civil).