    • 23 de septiembre de 2026 - 18:51

    Alerta naranja se viene un violento Zonda con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h este jueves

    Defensa Civil emitió un severo aviso para toda la provincia ante la llegada del fenómeno que provocará brusco aumento de temperatura, baja humedad y reducción de visibilidad. Las recomendaciones clave

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El pronóstico meteorológico encendió las alarmas en el territorio provincial. La Dirección de Protección Civil emitió un alerta naranja debido a la ocurrencia de viento Zonda que afectará a toda la provincia durante la jornada de este jueves 24 de septiembre, abarcando los turnos de mañana, tarde y noche.

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    De acuerdo con el informe oficial, el área será azotada por vientos con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h, acompañados por ráfagas intensas que podrían superar puntualmente los 90 km/h. El fenómeno estará caracterizado, además, por una fuerte reducción de la visibilidad, un repentino ascenso de la temperatura y condiciones extremas de baja humedad relativa en el ambiente.

    Alto riesgo de incendios y recomendaciones

    Debido a la combinación de sequedad y ráfagas violentas, las autoridades remarcaron que el riesgo de incendios forestales y de pastizales es extremo. Por este motivo, recordaron que está terminantemente prohibida la quema de hojas o basura, instando a denunciar cualquier foco ígneo o conducta imprudente al 911.

    A los pobladores de zonas rurales se les aconsejó despejar los alrededores de las viviendas generando perímetros de tierra de más de 5 metros de ancho para evitar la propagación del fuego.

    Medidas de prevención y cuidado ciudadano

    Ante la magnitud del fenómeno, Protección Civil enumeró una serie de recomendaciones esenciales para evitar accidentes en la vía pública y en los hogares:

    En la calle: Evitar detenerse o circular debajo de árboles, carteles, marquesinas o elementos que puedan desprenderse de los edificios.

    Al volante: Conducir con máxima precaución, mantener distancia entre vehículos, reducir la velocidad y circular siempre con las luces bajas encendidas.

    En el hogar: Cerrar y asegurar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire o roturas, y tener linternas cargadas a mano ante posibles cortes de suministro eléctrico.

    Precaución general: Prestar constante atención al entorno ante la posible caída de cables o ramas sueltas.

    Ante cualquier situación de emergencia, se encuentran habilitadas las líneas gratuitas 911 (Policía) y 103 (Protección Civil).

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