Por el alerta de Zonda, suspenden hoy las clases en tres departamentos de San Juan

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Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informó que este 23 de septiembre se suspende la actividad escolar en los departamentos Iglesia, Calingasta y Jáchal, a partir de las 13.

La suspensión alcanza a las clases de los turnos interturno, tarde, vespertino y noche, en todos los niveles y modalidades. Se recuerda a los padres/tutores de estudiantes cuyos hijos se encuentran cursando el turno mañana que no deben retirarlos antes de horario, a la vez que en las escuelas con jornada completa se les servirá a los estudiantes el almuerzo previsto.

Asimismo, la suspensión comprende los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para la jornada, los cuales quedarán anulados (los directores deberán generarlos nuevamente).