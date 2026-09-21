El fuego avanzó en Santa Lucía durante el viento Zonda y bomberos trabajaron 5 horas para salvar una vivienda

Las llamas se desataron este domingo por la noche en un predio ubicado en calle Libertador y Urquiza. Bomberos Voluntarios de Santa Lucía intervinieron durante varias horas y evitaron que el fuego alcanzara la casa del casero.

Un incendio de grandes dimensiones se registró durante la noche del domingo 20 de septiembre en Santa Lucía, en medio de las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectaron distintos sectores de San Juan.

El fuego se inició en un predio ubicado en calle Libertador y Urquiza, donde las llamas avanzaron rápidamente favorecidas por las condiciones climáticas. Ante la situación, Bomberos Voluntarios de Santa Lucía acudieron al lugar y comenzaron un intenso operativo para contener el incendio.

Incendio en Santa Lucía. Los trabajos se extendieron desde aproximadamente las 19 y durante casi cinco horas, debido a la magnitud del siniestro y a la presencia de viento, que complicó las tareas de control.

Uno de los principales objetivos de los bomberos fue evitar que las llamas alcanzaran la vivienda en la que reside el casero de la finca. Finalmente, el trabajo realizado permitió controlar el avance del fuego y la casa pudo ser salvada.