    • 21 de septiembre de 2026 - 09:44

    Una mujer cayó de un edificio

    Tragedia en un edificio: una mujer murió al caer al vacío y la policía investiga las causas del accidente.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un día de mucha tristeza y asombro se vivió el pasado sábado al mediodía en la ciudad de Resistencia, Chaco. Es que una desesperante tragedia alertó a los vecinos, con la presencia de una mujer tendida sobre la vereda, tras haber caído desde lo alto de un edificio residencial.

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    Alertados de inmediato a través del sistema de emergencias, efectivos policiales e integrantes de las fuerzas de seguridad acudieron al lugar de la tragedia.

    A los pocos minutos arribó una ambulancia del servicio de salud, pero la médica a cargo solo pudo constatar el fallecimiento instantáneo de la víctima debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

    La Fiscalía interviniente ordenó el despliegue de peritos del Gabinete Científico para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la caída de la mujer y descartar cualquier tipo de interferencia de terceros.

    Tragedia en Chaco: quién era la mujer muerta en la vereda del edificio

    Con el correr de las horas, se confirmó que la víctima fue identificada como Mirta Alicia Lizarraga, una mujer de 76 años.

    En el lugar de la tragedia se presentó un hombre de 49 años, quien se identificó como su hijo y confirmó que Lizarraga residía sola en el departamento "C" del segundo piso del edificio Ares, el mismo inmueble desde donde se produjo el precipicio hacia la vía pública.

    Cómo se dieron los hechos de la tragedia

    El suceso se registró durante el mediodía del sábado en la calle Misionero Klein al 345, en la capital de Chaco. Según las primeras reconstrucciones, la mujer cayó desde la ventana de su departamento en el segundo piso, impactando fuertemente sobre la vereda del edificio.

    Ante el hallazgo, tomó intervención la Fiscalía de Género N° 11, a cargo de la fiscal Noel Benítez.

    Hasta el momento, la causa de la tragedia permanece bajo investigación activa y no se ha emitido un parte oficial sobre las hipótesis del accidente.

    La Justicia no descarta por ahora ninguna línea -si se trató de un accidente doméstico, una caída involuntaria o una determinación personal- y aguarda el resultado definitivo de la autopsia y los informes periciales para esclarecer el accidente.

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