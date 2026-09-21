El joven de 17 años permanece internado en el Hospital Rawson. Su hermano, Uriel Alejandro Ríos Echegaray, falleció a causa de las heridas sufridas en el mismo ataque.

Festejo y muerte en Pocito: cómo está el hermano gemelo del adolescente asesinado, que también fue apuñalado

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Luego del trágico episodio ocurrido este lunes por la madrugada a la salida de un evento en Médano de Oro, la atención se centra en la evolución médica del hermano gemelo del adolescente asesinado, quien también resultó gravemente herido durante la gresca.

Según confirmaron fuentes policiales , el joven de 17 años fue ingresado a las 6:45 al Hospital Dr. Guillermo Rawson —tras una primera atención de urgencia en el Hospital de Pocito— con heridas de arma blanca en la zona del tórax y en el miembro superior izquierdo. Se encuentra bajo observación médica y asistido por los profesionales del nosocomio capitalino.

De acuerdó a lo que trascendió, el hecho se desencadenó en inmediaciones de calle Alfonso XIII y Calle 14, en la zona conocida como Quinta Don Pedro. Al finalizar una fiesta privada desarrollada en el lugar, se generó un enfrentamiento violento entre varios menores de edad.

Durante la pelea, los hermanos gemelos fueron atacados con un arma blanca. Ante la gravedad de la situación, uno de los padres de los adolescentes los trasladó de urgencia en un vehículo particular hacia el centro de salud más cercano.