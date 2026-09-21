    • 21 de septiembre de 2026 - 10:11

    Festejo y muerte en Pocito: cómo está el hermano gemelo del adolescente asesinado, que también fue apuñalado

    El joven de 17 años permanece internado en el Hospital Rawson. Su hermano, Uriel Alejandro Ríos Echegaray, falleció a causa de las heridas sufridas en el mismo ataque.

    Festejo y muerte en Pocito: cómo está el hermano gemelo del adolescente asesinado, que también fue apuñalado

    Festejo y muerte en Pocito: cómo está el hermano gemelo del adolescente asesinado, que también fue apuñalado

    Foto:

    Leé además

    Tragedia en Pocito: murió un motociclista tras chocar contra un árbol y caer a un canal.

    Tragedia en Pocito: murió un motociclista tras chocar contra un árbol y caer a un canal
    En Pocito se pueden denunciar las picadas ilegales por whatsapp.

    Pocito sin picadas: habilitan una línea de WhatsApp para que los vecinos denuncien carreras ilegales

    Según confirmaron fuentes policiales , el joven de 17 años fue ingresado a las 6:45 al Hospital Dr. Guillermo Rawson —tras una primera atención de urgencia en el Hospital de Pocito— con heridas de arma blanca en la zona del tórax y en el miembro superior izquierdo. Se encuentra bajo observación médica y asistido por los profesionales del nosocomio capitalino.

    De acuerdó a lo que trascendió, el hecho se desencadenó en inmediaciones de calle Alfonso XIII y Calle 14, en la zona conocida como Quinta Don Pedro. Al finalizar una fiesta privada desarrollada en el lugar, se generó un enfrentamiento violento entre varios menores de edad.

    Durante la pelea, los hermanos gemelos fueron atacados con un arma blanca. Ante la gravedad de la situación, uno de los padres de los adolescentes los trasladó de urgencia en un vehículo particular hacia el centro de salud más cercano.

    Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de Uriel Alejandro Ríos Echegaray (17) a raíz de las severas lesiones sufridas en el pecho. Las autoridades incautaron un arma blanca que había quedado alojada en la zona torácica de la víctima.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    pocito abre la puerta a nuevas diplomaturas universitarias con la unsam

    Pocito abre la puerta a nuevas diplomaturas universitarias con la UNSAM

    Los jóvenes protagonizaron una pelea en Pocito.

    [VIDEO] Pelea entre alumnos en Pocito terminó con uno de ellos herido de un puntazo

    encontraron en una zanja de pocito una moto robada una hora antes en el barrio teresa de calcuta

    Encontraron en una zanja de Pocito una moto robada una hora antes en el barrio Teresa de Calcuta

    Intento de robo en Caucete. 

    Violento robo en Caucete: golpearon a una mujer de 64 años y los atraparon cuando escapaban

    Por Redacción Diario de Cuyo