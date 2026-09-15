    • 15 de septiembre de 2026 - 21:00

    Encontraron en una zanja de Pocito una moto robada una hora antes en el barrio Teresa de Calcuta

    El vehículo fue localizado por la Policía sobre calle España. Se trata de una Motomel roja sustraída bajo la modalidad de robo agravado por el uso de arma blanca.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un rápido despliegue policial permitió recuperar en el departamento Pocito una motocicleta que había sido sustraída apenas una hora antes bajo la amenaza de un arma blanca. El hallazgo se produjo dentro de una zanja sobre calle España, antes de calle 7, tras el aviso emitido a las fuerzas de seguridad.

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    Según informaron fuentes policiales, el ilícito ocurrió alrededor de las 16:30 en el interior del Barrio Teresa de Calcuta, donde la víctima, un hombre de 29 años, fue abordada por delincuentes que le sustrajeron su movilidad.

    Poco después, cerca de las 17:35, efectivos policiales recibieron la alerta vía equipo de comunicación sobre la presencia de un rodado aparentemente abandonado en la zona de calle España.

    Datos del rodado

    Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de una motocicleta Motomel Serie 2 de color roja, que se encontraba en el interior de una zanja y llevaba un casco marca Vértigo de color negro colgado en uno de sus retrovisores.

    Tras constatar el número de dominio con la base de la Subcomisaría Buenaventura Luna, las autoridades confirmaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por el hecho denunciado minutos antes.

    El caso quedó caratulado como Robo agravado por el uso de arma blanca y se encuentra bajo la investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, que lleva adelante las medidas correspondientes para dar con los autores del hecho.

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