Accidente fatal en Pocito: un motociclista murió durante la madrugada

El siniestro ocurrió cerca de las 4 de este miércoles en Mendoza y Calle 11.

Un accidente fatal ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el departamento Pocito. El siniestro se registró alrededor de las 3 de la mañana en la intersección de calle Mendoza y Calle 11, donde una persona perdió la vida como consecuencia del hecho.

De acuerdo con la información preliminar, el impacto provocó el fallecimiento de un motociclista que habría perdido el control. Personal correspondientes se hizo presente en el lugar para realizar las primeras actuaciones y determinar la mecánica del accidente.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima. Los datos filiatorios todavía se encuentran bajo investigación y no fueron informados oficialmente.