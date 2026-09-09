    • 9 de septiembre de 2026 - 08:30

    Accidente fatal en Pocito: un motociclista murió durante la madrugada

    El siniestro ocurrió cerca de las 4 de este miércoles en Mendoza y Calle 11.

    Calle 11 y Joaquín Uñac.

    Calle 11 y Joaquín Uñac.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un accidente fatal ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el departamento Pocito. El siniestro se registró alrededor de las 3 de la mañana en la intersección de calle Mendoza y Calle 11, donde una persona perdió la vida como consecuencia del hecho.

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    De acuerdo con la información preliminar, el impacto provocó el fallecimiento de un motociclista que habría perdido el control. Personal correspondientes se hizo presente en el lugar para realizar las primeras actuaciones y determinar la mecánica del accidente.

    Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima. Los datos filiatorios todavía se encuentran bajo investigación y no fueron informados oficialmente.

    Las circunstancias que rodearon el hecho también son materia de investigación. En las próximas horas podrían conocerse nuevos detalles que permitan establecer qué ocurrió durante el accidente registrado en Mendoza y Calle 11, en Pocito.

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