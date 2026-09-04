Ministerio de Familia: ya se palpita la fiesta y elección de la Reina de Personas Mayores

Los municipios ya convocan a las candidatas para elegir a la representante departamental para la elección provincial organizada por el Ministerio de Familia.

Aún no hay fecha confirmada la fecha de realización, pero ya comenzó a palpitarse la Fiesta de Personas Mayores y la elección de la Reina, organizada por el Ministerio de Familia. El director de Políticas para Personas Mayores, Roberto Ochoa, adelantó que ya se invitó a los municipios a realizar la convocatoria de candidatas.

‘Ya nos comunicamos con los 19 municipios para invitarlos a que comiencen a convocar a las candidatas y a organizar sus fiestas para elegir a quienes los representarán en la elección de la Reina Provincial de Personas Mayores’, dijo Ochoa.

El funcionario agregó que aún no se ha determinado la fecha en que se hará la fiesta y la elección, pero que seguramente se realizará antes de la realización de la Fiesta Nacional del Sol, en el mes de noviembre. También dijo que la idea es que la Fiesta de Personas Mayores tenga diferentes actividades para disfrutar en familia.

Pocito hace punta con la invitación del Ministerio de Familia Tras la invitación de parte de la Dirección de Políticas para Personas Mayores, Pocito ya abrió las inscripciones para las vecinas que deseen participar de la elección departamental de la Reina de Personas Mayores, bajo el lema: ‘Llegó el momento de brillar’.

La convocatoria es para las vecinas de 60 años en adelante que acrediten su domicilio en el departamento y que estén dispuestas a vivir una ‘experiencia única e inolvidable’. Desde el municipio también informaron que hasta el 11 de septiembre hay tiempo de inscribirse en las dos modalidades disponibles: