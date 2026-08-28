Impulso tecnológico para cooperativas: 11 empresas sanjuaninas recibieron una notebook

La digitalización del sector asociativo en San Juan dio un importante paso. Este jueves, un total de 11 cooperativas de trabajo locales, pertenecientes a diversos rubros y con sus matrículas vigentes, recibieron computadoras portátiles para optimizar su gestión interna y potenciar su competitividad comercial.

La medida, impulsada por la Dirección de Asociativismo , dependiente del Ministerio de Familia , busca alivianar las cargas burocráticas y promover la innovación tecnológica en los procesos productivos locales. Con esta última tanda de entregas, ya son 162 las entidades asociativas que han accedido a este equipamiento informático financiado con fondos provinciales.

La entrega de las notebooks apunta a resolver un desafío cotidiano que enfrentan muchas entidades autogestionadas: el cumplimiento de las exigencias administrativas. Las herramientas tecnológicas facilitarán la carga de datos y la presentación de documentación requerida por los organismos de auditoría y fiscalización, tanto a nivel provincial como nacional. Mantener los papeles en regla resulta indispensable para que estas organizaciones conserven su matrícula, accedan a programas de financiamiento y puedan participar en licitaciones o acuerdos comerciales de mayor escala.

Además del aspecto puramente contable y formal, la iniciativa busca incentivar la inclusión digital de los trabajadores. La incorporación de computadoras en la rutina diaria promueve la modernización de los procesos productivos, abriendo la puerta a nuevas metodologías de trabajo, el uso de software especializado y una mejor comunicación con clientes y proveedores.

Las 11 entidades beneficiadas reflejan la amplitud y diversidad del mapa cooperativo sanjuanino , abarcando desde la producción agroindustrial hasta los servicios de salud y el reciclaje. Las organizaciones que recibieron sus notebooks y mochilas de traslado se encuentran distribuidas en ocho departamentos:

Andacollo (Ullum): dedicada a la construcción y al mantenimiento integral de espacios verdes.

dedicada a la construcción y al mantenimiento integral de espacios verdes. Albardón Exporta (Albardón): centrada en la provisión, transformación, consumo y comercialización de vinos y pasas de uva.

centrada en la provisión, transformación, consumo y comercialización de vinos y pasas de uva. Cisen (Rawson): especializada en servicios de enfermería, cuidados a personas mayores o con enfermedades crónicas y capacitación en salud.

especializada en servicios de enfermería, cuidados a personas mayores o con enfermedades crónicas y capacitación en salud. Colonia Agrícola Niquivil (Jáchal): cooperativa agropecuaria, agroindustrial y de consumo del norte provincial.

cooperativa agropecuaria, agroindustrial y de consumo del norte provincial. Creaciones Textiles La Amistad (Pocito): abocada a la confección de indumentaria, ropa blanca y chalecos refractarios.

abocada a la confección de indumentaria, ropa blanca y chalecos refractarios. Del Valle (Rivadavia): enfocada en el acople y ensamblado de piezas plásticas y eléctricas, como llaves de luz y luces de emergencia.

enfocada en el acople y ensamblado de piezas plásticas y eléctricas, como llaves de luz y luces de emergencia. Entre Montañas (Calingasta): reúne a emprendedores agrícolas cordilleranos para la producción y venta de vinos, quesos y alimentos artesanales.

reúne a emprendedores agrícolas cordilleranos para la producción y venta de vinos, quesos y alimentos artesanales. JDC (Capital): dedicada a la producción, fraccionamiento, envasado y distribución de productos de consumo masivo y de la economía social.

dedicada a la producción, fraccionamiento, envasado y distribución de productos de consumo masivo y de la economía social. Reciclando Futuro (Albardón): enfocada en la recolección, selección, transformación y reciclado de residuos urbanos e industriales.

enfocada en la recolección, selección, transformación y reciclado de residuos urbanos e industriales. Tierra y Trabajo (Pocito): orientada al mantenimiento de espacios verdes y obras de reparación.

orientada al mantenimiento de espacios verdes y obras de reparación. Ulluneros Unidos (Ullum): dedicada a la limpieza, jardinería en áreas públicas y ejecución de obras de construcción.

Consolidación y crecimiento del programa

El programa de equipamiento técnico comenzó a ejecutarse en 2025, en coincidencia con el Año Internacional de las Cooperativas declarado por las Naciones Unidas. Surgió como un reconocimiento institucional a la constancia de las organizaciones de la economía social, donde la toma de decisiones, la asignación de responsabilidades y la distribución de excedentes e inversiones se realizan de manera colectiva y democrática.

Durante el acto de entrega, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, destacó el valor social y económico del sector: "El trabajo cooperativo es un pilar fundamental para nuestra comunidad. Buscamos que las computadoras a las que hoy acceden sirvan para crecer, profesionalizar sus tareas y abrir puertas a nuevas oportunidades laborales". En el encuentro, donde también estuvo presente la titular de la Dirección de Asociativismo, Luciana Mestre, se remarcó la continuidad de esta política pública para asegurar que cada entidad regularizada cuente con la infraestructura básica para consolidar su presencia en el mercado.