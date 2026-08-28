Garrafa Hogar en San Juan: conocé el cronograma y los precios para la primera semana de septiembre

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El programa provincial Garrafa Hogar, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, confirmó su nuevo recorrido semanal. El operativo alcanzará a diversos departamentos de la provincia con el objetivo de acercar tubos de gas a valores accesibles para las familias sanjuaninas.

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Desde el área oficial destacaron que el plan continúa registrando una alta demanda por parte de los vecinos en cada una de sus ediciones.

Lunes 31 de agosto en Santa Lucía

9 a 11 horas en la Unión Vecinal Villa Balcarce (calle Hilario Cuadros 50 sur)

11:30 a 13:30 horas en el SUM de Villa Alba (calle Hermes Quijada y Cordillera de los Andes)

Martes 1 de septiembre en 9 de Julio

10 a 11 horas en la Plaza Chacritas

11:30 a 12:30 horas en la Plaza Independencia de Villa Cabecera

Miércoles 2 de septiembre en Chimbas

10 a 11 horas en la Plaza San Cayetano (calle 25 de Mayo y 2 de Septiembre)

11:30 a 12:30 horas en la Unión Vecinal Villa El Salvador (calle Chubut y Entre Ríos)

Jueves 3 de septiembre en Rawson

9 a 10 horas en la Unión Vecinal Villa San Miguel (Pedro Echagüe 927, entre República del Líbano y Confraternidad Americana)

10:30 a 11:00 horas en calle Florida 174, entre José Ingenieros y Francia Barrio Güemes

11:30 a 12:30 horas en la Plaza Serranías del Sur

12:30 a 13:30 horas en la Plaza Villa San Damián

Viernes 4 de septiembre en Calingasta

9 a 10 horas en la Plaza Patricias Sanjuaninas (Av. Argentina s/n, Villa Calingasta)

10:30 a 11:00 horas en la Plaza Domingo F. Sarmiento (calle Sarmiento, Tamberías)

11:30 a 12:00 horas en la Plazoleta Héroes de Malvinas (Ruta Nacional 149, Sorocayense)

12 a 13:30 horas en la Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (calle Las Heras y Av. Presidente Roca, Barreal)

13:30 a 14:30 horas en la Plaza del Barrio Alameda Zona Sur

Viernes 4 de septiembre en 25 de Mayo (Operativo San Juan Cerca)

11 a 12 horas en la Escuela Florencia Nightingale (La Chimbera)