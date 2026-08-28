    • 28 de agosto de 2026 - 16:20

    Garrafa Hogar en San Juan: conocé el cronograma y los precios para la primera semana de septiembre

    Conocé los precios vigentes para los envases de 10 y 15 kilos y el detalle de las zonas que visitará el operativo durante la semana.

    8bb95ef0a17022d153adb631c3d78167_L
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El programa provincial Garrafa Hogar, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, confirmó su nuevo recorrido semanal. El operativo alcanzará a diversos departamentos de la provincia con el objetivo de acercar tubos de gas a valores accesibles para las familias sanjuaninas.

    Leé además

    jubilaciones: se duplicaron las consultas y tramites en la direccion de asesoramiento

    Jubilaciones: se duplicaron las consultas y trámites en la Dirección de Asesoramiento
    River busca jóvenes talentos en Jáchal: cuándo será la prueba

    River llega a Jáchal para buscar futuros talentos: una oportunidad para los chicos de San Juan

    Desde el área oficial destacaron que el plan continúa registrando una alta demanda por parte de los vecinos en cada una de sus ediciones.

    Precios vigentes

    Garrafa de 10 kg: $20.000

    Garrafa de 15 kg: $30.000

    Cronograma detallado por departamento

    Lunes 31 de agosto en Santa Lucía

    9 a 11 horas en la Unión Vecinal Villa Balcarce (calle Hilario Cuadros 50 sur)

    11:30 a 13:30 horas en el SUM de Villa Alba (calle Hermes Quijada y Cordillera de los Andes)

    Martes 1 de septiembre en 9 de Julio

    10 a 11 horas en la Plaza Chacritas

    11:30 a 12:30 horas en la Plaza Independencia de Villa Cabecera

    Miércoles 2 de septiembre en Chimbas

    10 a 11 horas en la Plaza San Cayetano (calle 25 de Mayo y 2 de Septiembre)

    11:30 a 12:30 horas en la Unión Vecinal Villa El Salvador (calle Chubut y Entre Ríos)

    Jueves 3 de septiembre en Rawson

    9 a 10 horas en la Unión Vecinal Villa San Miguel (Pedro Echagüe 927, entre República del Líbano y Confraternidad Americana)

    10:30 a 11:00 horas en calle Florida 174, entre José Ingenieros y Francia Barrio Güemes

    11:30 a 12:30 horas en la Plaza Serranías del Sur

    12:30 a 13:30 horas en la Plaza Villa San Damián

    Viernes 4 de septiembre en Calingasta

    9 a 10 horas en la Plaza Patricias Sanjuaninas (Av. Argentina s/n, Villa Calingasta)

    10:30 a 11:00 horas en la Plaza Domingo F. Sarmiento (calle Sarmiento, Tamberías)

    11:30 a 12:00 horas en la Plazoleta Héroes de Malvinas (Ruta Nacional 149, Sorocayense)

    12 a 13:30 horas en la Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (calle Las Heras y Av. Presidente Roca, Barreal)

    13:30 a 14:30 horas en la Plaza del Barrio Alameda Zona Sur

    Viernes 4 de septiembre en 25 de Mayo (Operativo San Juan Cerca)

    11 a 12 horas en la Escuela Florencia Nightingale (La Chimbera)

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Nacional. San Juan se convertirá en el epicentro argentino del Patinaje Artístico con casi 2000 patinadores en acción.

    San Juan recibirá a 1.900 patinadores de todo el país en el Velódromo Chancay

    El Velódromo Vicente Chancay recibirá a 1.900 patinadores provenientes de todo el país.

    San Juan se convierte en la capital del patín: 1.900 deportistas competirán durante 19 días

    El curso provincial de guardavidas recibió el aval de la UNSJ.

    El curso de guardavidas de San Juan dio un salto clave: recibió el aval oficial de la UNSJ

    Eclipse lunar. Foto: Valentina Martínez Garay.

    Las mejores imágenes del eclipse en San Juan y el mundo: así se vio la "Luna de Sangre"