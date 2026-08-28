Las mejores imágenes del eclipse en San Juan y el mundo: así se vio la "Luna de Sangre"

La madrugada de este viernes dejó una de esas postales que invitan a mirar el cielo. El eclipse lunar parcial pudo observarse desde San Juan y distintas partes del mundo, con una Luna que, a medida que avanzaba el fenómeno, adquirió una llamativa tonalidad rojiza.
El espectáculo astronómico se produjo durante la noche del jueves y la madrugada del viernes y fue visible en gran parte de América, además de Europa y África. Cerca del 93% del disco lunar quedó dentro de la sombra más oscura de la Tierra, lo que generó el particular aspecto rojizo del satélite.
Las postales que dejó el eclipse en San Juan
San Juan fue uno de los lugares donde el fenómeno despertó especial interés. La provincia, reconocida por sus condiciones favorables para la observación astronómica, permitió disfrutar del cambio de aspecto de la Luna durante la madrugada.
La combinación entre el cielo nocturno y el tono rojizo del satélite convirtió al eclipse en una oportunidad para fotógrafos y aficionados, que buscaron capturar el momento desde distintos puntos de la provincia. La reconocida astrónoma sanjuanina Carolina Garay aprovechó la oportindad para capturar imágenes con su telescopio. Manifestó que fue su hija Valentina Martinez Garay, quien tomó las fotos camino al paraje Difunta Correa, en Caucete.
Fotos: gentileza Carolina Garay y Valentina Martínez Garay.-
La Luna roja sorprendió al mundo
Las imágenes tomadas en distintos países mostraron la diversidad de escenarios que acompañaron al eclipse: desde ciudades iluminadas hasta paisajes naturales y lugares emblemáticos que quedaron enmarcados por la Luna rojiza.
El eclipse lunar parcial en el cielo sobre Ciudad Juárez, México, el 27 de agosto de 2026 (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
La luna llena, también conocida como la Luna del Esturión, se ocultó tras los rascacielos de Varsovia durante un eclipse lunar parcial, el 28 de agosto de 2026 (Sergei Gapon/AFP)
La Luna en el inicio de la fase penumbral durante el eclipse lunar parcial sobre la ciudad costera israelí de Netanya el 28 de agosto de 2026 (Jack Guez/AFP)
La luna llena sale tras los edificios de apartamentos del centro de Kansas City, Misuri, antes de un eclipse lunar el jueves 27 de agosto de 2026 (AP/Charlie Riedel)