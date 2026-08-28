Las mejores imágenes del eclipse en San Juan y el mundo: así se vio la "Luna de Sangre"

El eclipse lunar parcial sorprendió durante la madrugada con postales increíbles desde San Juan y distintos puntos del planeta, donde la Luna adquirió tonos rojizos.

La madrugada de este viernes dejó una de esas postales que invitan a mirar el cielo. El eclipse lunar parcial pudo observarse desde San Juan y distintas partes del mundo, con una Luna que, a medida que avanzaba el fenómeno, adquirió una llamativa tonalidad rojiza.

El espectáculo astronómico se produjo durante la noche del jueves y la madrugada del viernes y fue visible en gran parte de América, además de Europa y África. Cerca del 93% del disco lunar quedó dentro de la sombra más oscura de la Tierra, lo que generó el particular aspecto rojizo del satélite.

Las postales que dejó el eclipse en San Juan San Juan fue uno de los lugares donde el fenómeno despertó especial interés. La provincia, reconocida por sus condiciones favorables para la observación astronómica, permitió disfrutar del cambio de aspecto de la Luna durante la madrugada.

La combinación entre el cielo nocturno y el tono rojizo del satélite convirtió al eclipse en una oportunidad para fotógrafos y aficionados, que buscaron capturar el momento desde distintos puntos de la provincia. La reconocida astrónoma sanjuanina Carolina Garay aprovechó la oportindad para capturar imágenes con su telescopio. Manifestó que fue su hija Valentina Martinez Garay, quien tomó las fotos camino al paraje Difunta Correa, en Caucete.

Fotos: gentileza Carolina Garay y Valentina Martínez Garay.-